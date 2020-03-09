***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 6.700,47 185.289,53 8,58 0,99Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 4,25 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,01 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 27.514 171.801,16 7,96 0,92Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,46 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,47 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 278.500 12,9 1,48HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 511.000,72 1.077.891,75 49,91 5,74Sigorta Şirket