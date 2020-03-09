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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

09.03.2020 11:03
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 6.700,47 185.289,53 8,58 0,99
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,67 4,25 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 8,01 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 27.514 171.801,16 7,96 0,92
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,46 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,66 4,47 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 25.000 278.500 12,9 1,48
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 511.000,72 1.077.891,75 49,91 5,74
Sigorta Şirket



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BRKSN 3,94 19.661.541 % 11,30  
DEVA 10,43 79.922.525 % 8,31  
SELEC 6,86 3.018.643 % 7,19  
EGSER 4,69 2.947.294 % 5,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0305 8,0708 % 1,52  
Frank 6,5851 6,6248 % 1,97  
Riyal 1,6268 1,6350 % 0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.675 0,41  
Altın Gr. 331 331 3,13  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -13,00  
Tam 2.157 2.210 12,25  
Yarım 1.042 1.069 5,92  
Çeyrek 523 535 2,97  
Gümüş.Ons 16,89 16,92 -0,43  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,05  
B. Petrol 35,16 35,16 -10,11  
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