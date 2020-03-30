***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 11,17 5,25 0 0- SASA 5.000 9,27 7,26 36.300 2,02 0,2- TUPRS 1.500 120,68 76 114.000 6,34 0,62Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 0,67 6,93 4,76 3,19 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,4 7,33 6,6 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARCLK 8.000 19,44 13,4 107.200 5,96 0,59- KARSN 60.000 1,74 1,23 73.800 4,11 0,4Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 1,03 34 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 6,42 5,69 3,76 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 25.000 14,59 8,86 221.500 12,32 1,21HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 16.000 7,98 5,53 88.480 4,92 0,48- ALBRK 250.000 1,71 1,08 270.000 15,02 1,47- GARAN 17.500 11,83 7,88 137.900 7,67 0,75- HALKB 7.000 6,94