***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 122.858,88 6,78 0,67Taş ve Toprağa Dayalı- 10.002,68 39.907,29 2,2 0,22Metal Ana Sanayi- 0,9 7,12 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 118.720 6,55 0,64Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,44 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,09 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 264.500 14,59 1,43HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 515.500,72 919.281,56 50,72 4,99Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 42.500,92 260.729,41 14,38 1,41Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,33 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.000 86.580 4,78 0,47DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 605.507,6 1.812.590,12 100 9,832B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 11,69 1,43Finansman Bonosu- 2.000.000 1.987.986,27 88,31 10,78ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 2.200.000 2.251.041,47 100 12,21C. KİRA SERTİFİKALARI- 100.000 101.606,52 100 0,551GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 18.05.2020 22.000 22.017,09 0,15 0,12BPP 21.05.2020 1.000.000 1.001.177,59 7,02 5,43BPP 19.06.2020 1.750.000 1.765.654,12 12,37 9,58BPP 21.07.2020 400.000 402.768,66 2,82 2,18BPP 22.07.2020 250.000 251.938,65 1,7 1,37TRP 18.05.2020 TRT070727T13 4.500.000 3.070.385 4.503.513,7 31,56 24,43TRP 18.05.2020 TRT120820T12 2.000.000 1.889.110 2.001.602,74 14,03 10,86TRP 18.05.2020 TRT020823T11 2.500.000 1.229.575 2.502.054,79 17,53 13,57VİOP NAKİT TEMİNAT 10.024,83 10.024,83 0,07 0,05MEVDUAT 28.04.2020 380.000 385.701,28 2,7 2,09MEVDUAT 18.05.2020 500.000 504.699,45 3,54 2,74MEVDUAT 20.05.2020 407.575,84 411.268,55 2,88 2,23MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 508.824,8 3,57 2,76GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 14.228.046,22 14.271.246,25 100 77,408ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.436.484,36 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.436.484,36 % 100 % 100,312B. HAZIR DEĞERLER924,8 % 100 % 0,005a) Kasab) Bankalar924,8 % 100 % 0,005c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)300.551,39 % 100 % 1,635a) Takastan Alacaklar257.575 % 85,7 % 1,401b) Diğer Alacaklar42.976,39 % 14,3 % 0,234Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,306D. BORÇLAR (-)598.766,72 % 100 % 3,258a) Takasa Borçlar239.240 % 39,96 % 1,302b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar359.526,72 % 60,04 % 1,956NET VARLIK DEĞERİ18.379.142,91Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,919İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 15052020 19.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845690BIST