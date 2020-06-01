***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 18,78 8,83 0 0- TUPRS 1.500 120,68 85,7 128.550 6,39 0,69Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 2,75 7,37 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,02 8,05 7,25 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARCLK 8.000 19,44 15,77 126.160 6,27 0,68Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 1,43 0,47 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 5,49 4,06 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 25.000 14,59 12,6 315.000 15,66 1,7Haberleşme- TCELL 5.000 14,14 14,16 70.800 3,52 0,38- TTKOM 5.000 7,48 7,43 37.150 1,85 0,2DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 16.000 7,98 5,69 91.040 4,53 0,49- ALBRK 250.000 1,71 1,37 342.500 17,03 1,84- GARAN 17.500 11,83 7,82 136.850 6,8 0,74- HALKB 7.000 6,94 5,32 37.240 1,85 0,2- ISCTR 10.000 7,25 4,95 49.500 2,46 0,27- TSKB 165.000 1,32 1,1 181.500 9,02 0,98- YKBNK 50.000,72 2,92 2,32 116.001,67 5,77 0,62Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- POLHO 15.000 3,44 2,63 39.450 1,96 0,21- SISE 20.000,92 5,43 4,84 96.804,45 4,81 0,52- TAVHL 7.500 25,06 20,3 152.250 7,57 0,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 1,22 1,83 1,68 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 3.000 30,5 30,18 90.540 4,5 0,49DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 605.507,68 2.011.365,78 100 10,833B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 11,65 1,42Finansman Bonosu- AKBANK T.A.Ş. 11.06.2020 TRFAKBK62093 9,55 1 1.000.000 98,89 29.04.2020 9,97 99,74 997.400,5 44,17 5,37- ODEA BANK A.Ş. 12.06.2020 TRFODEA62029 10,6 1 1.000.000 98,88 27.04.2020 8,84 99,74 997.449,9 44,18 5,37ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 2.200.000 2.257.905,6 100 12,16C. KİRA SERTİFİKALARI- HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 26.06.2020 TRDHVKA62050 10,11 1 100.000 101,38 13.05.2020 9,24 101,99 101.992,4 16,69 0,55- ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 28.07.2020 TRDZKVK72027 8,65 1 500.000 101,19 21.05.2020 8,69 101,49 507.457,43 83,31 2,73GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 600.000 609.449,83 100 3,282Ç. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 01.06.2020 8,54 249.000 249.184,19 1,82 1,34BPP 19.06.2020 10,1 1.750.000 1.771.504,45 12,94 9,54BPP 23.06.2020 8,5 1.000.000 1.002.469,98 7,32 5,4BPP 21.07.2020 9,8 400.000 404.267,41 2,95 2,18BPP 22.07.2020 10,2 250.000 252.913,61 1,85 1,36TRP 01.06.2020 TRT210721T11 8,6 4.000.000 1.696.620 4.002.827,4 29,24 21,56TRP 01.06.2020 TRT210721T11 9,2 4.000.000 1.696.705 4.003.024,66 29,24 21,56FON 285.128 0,66 27.05.2020 0,66 188.101,51 9,35 1,01MEVDUAT 26.06.2020 9,25 383.770,93 387.058,29 2,83 2,08MEVDUAT 29.06.2020 10,75 504.699,45 510.900,1 3,73 2,75MEVDUAT 20.07.2020 9 414.000 415.416,74 3,03 2,24MEVDUAT 19.08.2020 9 500.000 501.461,27 3,66 2,7GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.639.500,04 13.689.129,61 100 73,725ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.567.850,82 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.567.850,82 % 100 % 100,559B. HAZIR DEĞERLER1.541,42 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar1.541,42 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)43.680,81 % 100 % 0,237a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar43.680,81 % 100 % 0,237Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,3D. BORÇLAR (-)388.363,35 % 100 % 2,103a) Takasa Borçlar65.180 % 16,78 % 0,353b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar323.183,35 % 83,22 % 1,75NET VARLIK DEĞERİ18.464.658,78Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9232İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 29052020 21.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848146BIST