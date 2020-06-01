***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.06.2020 17:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 18,78 8,83 0 0
- TUPRS 1.500 120,68 85,7 128.550 6,39 0,69
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 2,48 2,75 7,37 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 8,02 8,05 7,25 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 8.000 19,44 15,77 126.160 6,27 0,68
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 1,43 0,47 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 5,73 5,49 4,06 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 25.000 14,59 12,6 315.000 15,66 1,7
Haberleşme
- TCELL 5.000 14,14 14,16 70.800 3,52 0,38
- TTKOM 5.000 7,48 7,43 37.150 1,85 0,2
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 16.000 7,98 5,69 91.040 4,53 0,49
- ALBRK 250.000 1,71 1,37 342.500 17,03 1,84
- GARAN 17.500 11,83 7,82 136.850 6,8 0,74
- HALKB 7.000 6,94 5,32 37.240 1,85 0,2
- ISCTR 10.000 7,25 4,95 49.500 2,46 0,27
- TSKB 165.000 1,32 1,1 181.500 9,02 0,98
- YKBNK 50.000,72 2,92 2,32 116.001,67 5,77 0,62
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- POLHO 15.000 3,44 2,63 39.450 1,96 0,21
- SISE 20.000,92 5,43 4,84 96.804,45 4,81 0,52
- TAVHL 7.500 25,06 20,3 152.250 7,57 0,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,92 1,22 1,83 1,68 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 3.000 30,5 30,18 90.540 4,5 0,49
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 605.507,68 2.011.365,78 100 10,833
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 11,65 1,42
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 11.06.2020 TRFAKBK62093 9,55 1 1.000.000 98,89 29.04.2020 9,97 99,74 997.400,5 44,17 5,37
- ODEA BANK A.Ş. 12.06.2020 TRFODEA62029 10,6 1 1.000.000 98,88 27.04.2020 8,84 99,74 997.449,9 44,18 5,37
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 2.200.000 2.257.905,6 100 12,16
C. KİRA SERTİFİKALARI
- HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 26.06.2020 TRDHVKA62050 10,11 1 100.000 101,38 13.05.2020 9,24 101,99 101.992,4 16,69 0,55
- ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 28.07.2020 TRDZKVK72027 8,65 1 500.000 101,19 21.05.2020 8,69 101,49 507.457,43 83,31 2,73
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 600.000 609.449,83 100 3,282
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 01.06.2020 8,54 249.000 249.184,19 1,82 1,34
BPP 19.06.2020 10,1 1.750.000 1.771.504,45 12,94 9,54
BPP 23.06.2020 8,5 1.000.000 1.002.469,98 7,32 5,4
BPP 21.07.2020 9,8 400.000 404.267,41 2,95 2,18
BPP 22.07.2020 10,2 250.000 252.913,61 1,85 1,36
TRP 01.06.2020 TRT210721T11 8,6 4.000.000 1.696.620 4.002.827,4 29,24 21,56
TRP 01.06.2020 TRT210721T11 9,2 4.000.000 1.696.705 4.003.024,66 29,24 21,56
FON 285.128 0,66 27.05.2020 0,66 188.101,51 9,35 1,01
MEVDUAT 26.06.2020 9,25 383.770,93 387.058,29 2,83 2,08
MEVDUAT 29.06.2020 10,75 504.699,45 510.900,1 3,73 2,75
MEVDUAT 20.07.2020 9 414.000 415.416,74 3,03 2,24
MEVDUAT 19.08.2020 9 500.000 501.461,27 3,66 2,7
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 13.639.500,04 13.689.129,61 100 73,725
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.567.850,82 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.567.850,82 % 100 % 100,559
B. HAZIR DEĞERLER
1.541,42 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
1.541,42 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
43.680,81 % 100 % 0,237
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
43.680,81 % 100 % 0,237
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
239.949,08 % 100 % 1,3
D. BORÇLAR (-)
388.363,35 % 100 % 2,103
a) Takasa Borçlar
65.180 % 16,78 % 0,353
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
323.183,35 % 83,22 % 1,75
NET VARLIK DEĞERİ
18.464.658,78
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9232
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 29052020 21.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848146
BIST