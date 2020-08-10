***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 194.759,99 7,2 0,69Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,29 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,36 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,73 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,73 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 376.250 13,92 1,33Haberleşme- 25.000 174.000 6,44 0,61DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 633.500,72 1.830.311,48 67,7 6,45Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 128.105,55 4,74 0,45Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,95 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 703.507,68 2.703.452,08 100 9,53B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 6,28 0,927Finansman Bonosu- 2.410.000 2.372.330,64 56,69 8,363ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine Bonosu- 1.500.000 1.550.084,89 37,03 5,464ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 4.110.000 4.185.470,73 100 14,754C. KİRA SERTİFİKALARI- 40.000 40.422,82 100 0,142GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 10.08.2020 198.000 198.161,11 0,92 0,7BPP 11.08.2020 1.000.000 1.003.322,49 4,68 3,54BPP 12.08.2020 500.000 500.691,51 2,34 1,76BPP 13.08.2020 1.000.000 1.001.445,86 4,67 3,53BPP 13.08.2020 1.000.000 1.001.445,86 4,67 3,53BPP 01.09.2020 1.000.000 1.007.035,2 4,7 3,55TRP 10.08.2020 TRT110827T16 7.000.000 7.942.960 7.005.603,84 32,68 24,7TRP 10.08.2020 TRT210421T14 4.000.000 3.636.300 4.003.202,19 18,67 14,11TRP 10.08.2020 TRT020823T11 3.000.000 1.399.410 3.002.401,64 14 10,58VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 393.748,29 1,84 1,39MEVDUAT 24.08.2020 800.000 804.124,07 3,75 2,83MEVDUAT 20.08.2020 500.000 502.835,99 2,35 1,77MEVDUAT 19.08.2020 500.000 510.070,9 2,38 1,8MEVDUAT 04.08.2020 500.000 504.814,86 2,35 1,78GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 21.387.493,42 21.438.903,81 100 75,574ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.368.249,44 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ20.368.249,44 % 100 % 100,885B. HAZIR DEĞERLER474,55 % 100 % 0,002a) Kasab) Bankalar474,55 % 100 % 0,002c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)30.529,65 % 100 % 0,109a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar30.529,65 % 100 % 0,109Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 0,797D. BORÇLAR (-)503.914,56 % 100 % 1,792a) Takasa Borçlar178.100 % 35,34 % 0,633b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar325.814,56 % 64,66 % 1,159NET VARLIK DEĞERİ28.119.339,75Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9373İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 07082020 31.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867142BIST