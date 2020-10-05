***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 198.883,71 7,58 0,7Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,15 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,67 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,85 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,09 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 371.700 14,17 1,31HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 633.500,72 1.938.026,53 73,88 6,82Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 114.531,48 4,37 0,4Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 2,27 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 678.507,72 2.623.169,75 100 9,231B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 4,36 0,926Finansman Bonosu- 4.260.000 4.201.680,79 69,6 14,785ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 1.500.000 1.570.916,32 26,03 5,528Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.960.000 6.035.652,31 100 21,239C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12.10.2020 29.000 29.365,54 0,15 0,1BPP 06.10.2020 500.000 505.484,4 2,56 1,78BPP 01.12.2020 500.000 504.933,07 2,56 1,78BPP 08.10.2020 2.000.000 2.020.892,35 10,23 7,11BPP 08.10.2020 2.500.000 2.526.238,61 12,79 8,89TRP 05.10.2020 TRT120325T12 11.000.000 13.323.195 11.011.753,42 55,73 38,75VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 586.778 397.995,67 15,17 1,4MEVDUAT 28.09.2020 806.885,25 818.512,91 4,14 2,88MEVDUAT 25.09.2020 395.081,48 400.725,77 2,03 1,41MEVDUAT 19.10.2020 515.490,33 518.827,43 2,63 1,83MEVDUAT 12.10.2020 508.372,18 513.147,99 2,6 1,81MEVDUAT 21.09.2020 504.022,4 511.406,21 2,59 1,8GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 19.670.455,39 19.759.283,37 100 69,531ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.418.105,43 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.418.105,43 % 100 % 100,399B. HAZIR DEĞERLER1.737,92 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar17.373,92 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)18.478,03 % 100 % 0,065a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar18.478,03 % 100 % 0,065Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,735D. BORÇLAR (-)341.106,17 % 100 % 1,205a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar341.106,17 % 100 % 1,205NET VARLIK DEĞERİ28.305.267,47Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9435İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 02102020 39.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878179BIST