***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.11.2020 10:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 21,5 10,11 0 0
- TUPRS 2.500 98,02 74,75 186.875 7,03 0,66
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 2,48 4,19 11,23 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 8,12 9,53 8,58 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 2,48 0,82 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 5,73 6,75 5,34 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 35.000 13,87 9,02 315.700 11,88 1,11
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 51.000 6,57 4,77 243.270 9,15 0,86
- GARAN 92.500 8,99 6,6 610.500 22,96 2,15
- HALKB 60.000 5,97 4,7 282.000 10,61 0,99
- ISCTR 60.000 5,76 5,11 306.600 11,53 1,08
- YKBNK 50.000,72 2,92 2,15 107.501,55 4,04 0,38
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 5,42 6,13 5,64 0 0
- TAVHL 7.500 25,06 13,79 103.425 3,89 0,36
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,96 2,38 2,28 2,19 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 30.000 18,44 16,75 502.500 18,9 1,77
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 388.507,72 2.658.415,46 100 9,375
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 5,54 0,928
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 11.11.2020 TRFDZBKK2099 12,5 1 1.000.000 100 04.09.2020 13,23 100,89 1.008.889.392 21,24 3,56
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 27.11.2020 TRFTHALK2051 12,85 1 500.000 97,6 18.09.2020 13,54 99,13 495.671,06 10,43 1,75
- AKBANK T.A.Ş. 05.01.2021 TRFAKBK12122 9,25 1 500.000 95,5 03.07.2020 12,36 97,98 489.890,17 10,31 1,73
- AKBANK T.A.Ş. 09.12.2020 TRFAKBKA20C4 12,65 1 1.000.000 96,94 09.09.2020 13,26 98,75 987.455,83 20,79 3,48
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09.12.2020 TRFISNA2015 12,75 1 1.000.000 96,95 10.09.2020 13,38 98,74 987.355,02 20,78 3,48
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 1 500.000 113,08 29.07.2020 14,7 103,61 518.073,74 10,91 1,83
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 4.700.000 4.750.390,94 100 16,753
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.11.2020 14,15 86.000 86.100,02 0,41 0,3
BPP 01.12.2020 12,8 500.000 510.183,27 2,44 1,8
BPP 30.11.2020 14,5 400.000 400.948,17 1,91 1,41
BPP 26.11.2020 14,5 9.000 9.021,35 0,04 0,03
BPP 24.11.2020 14,25 1.000.000 1.004.664,95 4,8 3,54
BPP 11.11.2020 13,5 996.000 1.003.721,42 4,79 3,54
BPP 10.11.2020 13,5 1.000.000 1.007.755,14 4,81 3,55
BPP 10.11.2020 13,75 500.000 502.633,03 2,4 1,77
TRP 02.11.2020 TRT201021T25 14,75 8.000.000 8.226.130 8.009.698,63 38,24 28,25
TRP 02.11.2020 TRT201021T25 14,75 8.000.000 8.226.130 8.009.698,63 38,24 28,25
MEVDUAT 13.11.2020 12,9 400.000 402.954,95 1,92 1,42
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 20.891.000 20.947.379,56 100 73,872
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.356.185,96 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.356.185,96 % 100 % 100,398
B. HAZIR DEĞERLER
1.165,2 % 100 % 0,004
a) Kasa
b) Bankalar
1.165,2 % 100 % 0,004
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
17.363,68 % 100 % 0,061
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
17.363,68 % 100 % 0,061
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,737
D. BORÇLAR (-)
338.872,29 % 100 % 1,2
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
338.872,29 % 100 % 1,2
NET VARLIK DEĞERİ
28.243.894,81
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9415
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Açıklama
Vkfyo 30102020 tarihli 43.Haftalık Rapor'un detay bazda tekrar gönderimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885613
BIST