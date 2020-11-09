***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.11.2020 16:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İ
16:021.234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 41,90
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:028,0634
En Yüksek
|Değişim
|: -5,35%
|| -0,4559
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:029,5825
En Yüksek
|Değişim
|: -5,37%
|| -0,5439
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:02494,41
En Yüksek
|Değişim
|: -7,56%
|| -40,42
|Açılış
|: 494,41
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TAVHL
|15,95
|328.934.405
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.059.321
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.128.793
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|152.235.926
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.514.379
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|297.962.931
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|GLRYH
|13,60
|17.537.019
|% -7,73
|
|GARAN
|7,52
|3.703.149.183
|% 7,74
|
|THYAO
|10,68
|1.728.874.415
|% 9,99
|
|PETKM
|4,48
|1.434.427.625
|% 4,43
|
|AKBNK
|5,42
|1.021.389.862
|% 7,97
|
|YKBNK
|2,49
|959.110.320
|% 6,87
|
|GARAN
|7,52
|3.703.149.183
|% 7,74
|
|YKBNK
|2,49
|959.110.320
|% 6,87
|
|PETKM
|4,48
|1.434.427.625
|% 4,43
|
|ODAS
|3,69
|789.319.856
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,52
|297.962.931
|% -15,56
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0536
|8,0634
|% -5,35
|
|Euro
|9,5652
|9,5825
|% -5,37
|
|Sterlin
|10,5654
|10,6183
|% -5,43
|
|Frank
|8,8600
|8,9133
|% -6,02
|
|Riyal
|2,1392
|2,1500
|% -5,54
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-49,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-39,82
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.269
|3.356
|-275,58
|
|Yarım
|1.580
|1.623
|-133,30
|
|Çeyrek
|793
|812
|-66,66
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,63
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|3,28
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:17BLCYT
Yüzde 8.40 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 534, 886 adet işlem
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16:16MERKO
Yüzde 8.68 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 180, 491 adet işlem
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16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 26 artarak (% 4.17 ) 1, 357
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16:14XU100
Endeks 1, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 942.00 milyon TL de
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16:12TSPOR
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 891, 341 adet işlem