***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 221.761,18 9,99 0,77Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,85 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 9,99 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,88 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,39 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 402.500 18,13 1,39HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 203.500,72 1.466.562,09 66,06 5,07Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 129.306,27 5,82 0,45Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 2,49 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 248.507,72 2.220.160,14 100 7,678B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 7 0,91Finansman Bonosu- 3.000.000 2.974.479,07 79,11 10,286ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 522.039,44 13,89 1,805Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 3.700.000 3.759.573,71 100 131C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 24.11.2020 1.000.000 1.010.134,92 4,4 3,49BPP 26.11.2020 9.000 9.071,37 0,04 0,03BPP 30.11.2020 400.000 403.169,3 1,76 1,39BPP 01.12.2020 500.000 512.703,5 2,24 1,77BPP 07.12.2020 1.000.000 1.005.073,34 4,38 3,48BPP 11.12.2020 83.000 83.356,24 0,36 0,29BPP 14.12.2020 2.000.000 2.002.597,89 8,73 6,93TRP 16.11.2020 TRT030523T13 7.500.000 3.626.700 7.509.098,63 32,74 25,97TRP 16.11.2020 TRT120128T11 10.000.000 6.550.050 10.012.131,51 43,65 34,62VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 566.911 389.769,45 17,56 1,35GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 22.881.626,59 22.937.106,15 100 79,321ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.916.840 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.916.840 % 100 % 99,888B. HAZIR DEĞERLER1.267,47 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.267,47 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)164.863,68 % 100 % 0,57a) Takastan Alacaklar147.500 % 89,47 % 0,51b) Diğer Alacaklar17.363,68 % 10,53 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,719D. BORÇLAR (-)341.805,94 % 100 % 1,181a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar341.805,94 % 100 % 1,181NET VARLIK DEĞERİ28.949.217,47Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,965İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 13112020 45.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888619BIST