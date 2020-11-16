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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

16.11.2020 11:47
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 221.761,18 9,99 0,77
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 11,85 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 9,99 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,88 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,39 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 402.500 18,13 1,39
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 203.500,72 1.466.562,09 66,06 5,07
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 129.306,27 5,82 0,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 2,49 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 248.507,72 2.220.160,14 100 7,678
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 7 0,91
Finansman Bonosu
- 3.000.000 2.974.479,07 79,11 10,286
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 522.039,44 13,89 1,805
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 3.700.000 3.759.573,71 100 131
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 24.11.2020 1.000.000 1.010.134,92 4,4 3,49
BPP 26.11.2020 9.000 9.071,37 0,04 0,03
BPP 30.11.2020 400.000 403.169,3 1,76 1,39
BPP 01.12.2020 500.000 512.703,5 2,24 1,77
BPP 07.12.2020 1.000.000 1.005.073,34 4,38 3,48
BPP 11.12.2020 83.000 83.356,24 0,36 0,29
BPP 14.12.2020 2.000.000 2.002.597,89 8,73 6,93
TRP 16.11.2020 TRT030523T13 7.500.000 3.626.700 7.509.098,63 32,74 25,97
TRP 16.11.2020 TRT120128T11 10.000.000 6.550.050 10.012.131,51 43,65 34,62
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 566.911 389.769,45 17,56 1,35
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 22.881.626,59 22.937.106,15 100 79,321
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.916.840 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.916.840 % 100 % 99,888
B. HAZIR DEĞERLER
1.267,47 % 100 % 0,004
a) Kasa

b) Bankalar
1.267,47 % 100 % 0,004
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
164.863,68 % 100 % 0,57
a) Takastan Alacaklar
147.500 % 89,47 % 0,51
b) Diğer Alacaklar
17.363,68 % 10,53 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,719
D. BORÇLAR (-)
341.805,94 % 100 % 1,181
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
341.805,94 % 100 % 1,181
NET VARLIK DEĞERİ
28.949.217,47
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,965


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Vkfyo 13112020 45.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888619


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 8,80 110.390.453 % 10,00  
KENT 324,50 5.394.278 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.911.084 % 10,00  
CASA 49,50 1.140.381 % 10,00  
DOAS 31,92 232.234.732 % 9,99  
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Dolar 7,7398 7,7458 % 0,85  
Euro 9,1642 9,1722 % 0,93  
Sterlin 10,1793 10,2304 % 0,75  
Frank 8,4458 8,4966 % 0,80  
Riyal 2,0567 2,0670 % 0,73  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 4,15  
Altın Gr. 471 471 4,46  
Cumhuriyet 3.131 3.178 14,00  
Tam 3.112 3.191 15,98  
Yarım 1.504 1.543 7,73  
Çeyrek 754 772 3,87  
Gümüş.Ons 24,83 24,86 0,20  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,10  
B. Petrol 43,66 43,66 0,88  
Seans Raporu 14:30
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