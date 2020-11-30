***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 23,98 11,27 0 0- TUPRS 2.500 98,02 94,15 235.375 20,87 0,81Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 4,52 12,11 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,12 11,81 10,63 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 2,73 0,9 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 7,05 5,22 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 35.000 13,87 11,93 417.550 37,02 1,43HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- HALKB 60.000 5,97 5,42 325.200 28,83 1,11- YKBNK 0,72 2,93 2,99 2,15 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 5,42 6,88 6,33 0 0- TAVHL 7.500 25,06 19,95 149.625 13,27 0,51Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,96 2,38 3,45 3,31 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 105.007,72 1.127.801,92 100 3,86B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 5,06 0,9Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.02.2021 TRFVFAS22122 16,25 1 1.500.000 96,15 25.11.2020 17,27 96,36 1.445.370,8 27,79 4,95- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 26.02.2021 TRFTHAL22143 16,5 1 500.000 96,05 27.11.2020 17,55 96,18 480.883,65 9,25 1,65- AKBANK T.A.Ş. 05.01.2021 TRFAKBK12122 9,25 1 500.000 95,5 03.07.2020 12,36 98,86 494.287,82 9,5 1,69- AKBANK T.A.Ş. 09.12.2020 TRFAKBKA20C4 12,65 1 1.000.000 96,94 09.09.2020 13,26 99,69 996.934,13 19,17 3,41- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09.12.2020 TRFISFNA2015 12,75 1 1.000.000 96,95 10.09.2020 13,38 99,69 996.909,37 19,17 3,41ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 1 500.000 113,08 29.07.2020 14,89 104,64 523.216,61 10,06 1,79Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.200.000 5.200.657,58 100 17,798C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 30.11.2020 15,65 78.000 78.100,33 0,34 0,27BPP 29.12.2020 16 1.000.000 1.002.613,58 4,38 3,43BPP 23.12.2020 16,25 350.000 351.705,34 1,54 1,2BPP 22.12.2020 16 250.000 250.763,45 1,1 0,86BPP 14.12.2020 15,9 2.000.000 2.014.766,09 8,8 6,9BPP 11.12.2020 15,75 83.000 86.857,54 0,37 0,29BPP 07.12.2020 16 53.000 53.231,97 0,23 0,18BPP 07.12.2020 15,5 1.000.000 1.011.024,78 4,42 3,46BPP 01.12.2020 12,8 500.000 515.742,22 2,25 1,77BPP 30.11.2020 14,5 400.000 405.402,74 1,77 1,39TRP 30.11.2020 TRT020823T11 16 4.000.000 1.839.800 4.005.260,27 17,5 13,71TRP 30.11.2020 TRT040522T13 16,3 5.500.000 6.005.470 5.507.368,49 24,06 18,85TRP 30.11.2020 TRT210623T10 16 6.000.000 6.039.480 6.007.890,41 26,24 20,56MEVDUAT 22.12.2020 16 800.000 802.088,34 3,5 2,74MEVDUAT 22.12.2020 16 800.000 802.085,63 3,5 2,74GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 22.814.000 22.891.901,18 100 78,342ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.220.360,68 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.220.360,68 % 100 % 100,187B. HAZIR DEĞERLER2.248,1 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.248,1 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)13.339,02 % 100 % 0,046a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar13.339,02 % 100 % 0,046Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,713D. BORÇLAR (-)278.117,84 % 100 % 0,954a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar278.117,84 % 100 % 0,954NET VARLIK DEĞERİ29.165.882,22Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9722İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 27112020 47.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890537BIST