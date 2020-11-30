***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.11.2020 15:03
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 23,98 11,27 0 0
- TUPRS 2.500 98,02 94,15 235.375 20,87 0,81
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 2,48 4,52 12,11 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 8,12 11,81 10,63 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 2,73 0,9 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 5,73 7,05 5,22 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 35.000 13,87 11,93 417.550 37,02 1,43
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- HALKB 60.000 5,97 5,42 325.200 28,83 1,11
- YKBNK 0,72 2,93 2,99 2,15 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 5,42 6,88 6,33 0 0
- TAVHL 7.500 25,06 19,95 149.625 13,27 0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,96 2,38 3,45 3,31 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 105.007,72 1.127.801,92 100 3,86
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 5,06 0,9
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.02.2021 TRFVFAS22122 16,25 1 1.500.000 96,15 25.11.2020 17,27 96,36 1.445.370,8 27,79 4,95
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 26.02.2021 TRFTHAL22143 16,5 1 500.000 96,05 27.11.2020 17,55 96,18 480.883,65 9,25 1,65
- AKBANK T.A.Ş. 05.01.2021 TRFAKBK12122 9,25 1 500.000 95,5 03.07.2020 12,36 98,86 494.287,82 9,5 1,69
- AKBANK T.A.Ş. 09.12.2020 TRFAKBKA20C4 12,65 1 1.000.000 96,94 09.09.2020 13,26 99,69 996.934,13 19,17 3,41
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09.12.2020 TRFISFNA2015 12,75 1 1.000.000 96,95 10.09.2020 13,38 99,69 996.909,37 19,17 3,41
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 1 500.000 113,08 29.07.2020 14,89 104,64 523.216,61 10,06 1,79
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.200.000 5.200.657,58 100 17,798
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.11.2020 15,65 78.000 78.100,33 0,34 0,27
BPP 29.12.2020 16 1.000.000 1.002.613,58 4,38 3,43
BPP 23.12.2020 16,25 350.000 351.705,34 1,54 1,2
BPP 22.12.2020 16 250.000 250.763,45 1,1 0,86
BPP 14.12.2020 15,9 2.000.000 2.014.766,09 8,8 6,9
BPP 11.12.2020 15,75 83.000 86.857,54 0,37 0,29
BPP 07.12.2020 16 53.000 53.231,97 0,23 0,18
BPP 07.12.2020 15,5 1.000.000 1.011.024,78 4,42 3,46
BPP 01.12.2020 12,8 500.000 515.742,22 2,25 1,77
BPP 30.11.2020 14,5 400.000 405.402,74 1,77 1,39
TRP 30.11.2020 TRT020823T11 16 4.000.000 1.839.800 4.005.260,27 17,5 13,71
TRP 30.11.2020 TRT040522T13 16,3 5.500.000 6.005.470 5.507.368,49 24,06 18,85
TRP 30.11.2020 TRT210623T10 16 6.000.000 6.039.480 6.007.890,41 26,24 20,56
MEVDUAT 22.12.2020 16 800.000 802.088,34 3,5 2,74
MEVDUAT 22.12.2020 16 800.000 802.085,63 3,5 2,74
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 22.814.000 22.891.901,18 100 78,342
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.220.360,68 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.220.360,68 % 100 % 100,187
B. HAZIR DEĞERLER
2.248,1 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.248,1 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
13.339,02 % 100 % 0,046
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
13.339,02 % 100 % 0,046
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,713
D. BORÇLAR (-)
278.117,84 % 100 % 0,954
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
278.117,84 % 100 % 0,954
NET VARLIK DEĞERİ
29.165.882,22
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9722
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Vkfyo 27112020 47.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890537
BIST