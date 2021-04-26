***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 13,12 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,76 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 16,19 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,66 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,53 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 208.001,5 19,23 0,69Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 6,67 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,11 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 873.640,2 80,77 2,89DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,72 1.081.696,74 100 3,575B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 3,24 0,869Finansman Bonosu- 8.010.000 7.866.593,68 96,76 261ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.210.000 8.129.648,88 100 26,87C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 26.04.2021 114.000 114.238,62 0,54 0,38BPP 20.05.2021 267.000 268.551,18 1,28 0,89BPP 20.05.2021 2.000.000 2.011.619,34 9,56 6,65BPP 31.05.2021 695.000 715.050,73 3,4 2,36TRP 26.04.2021 TRT230222T13 5.000.000 1.990.065 5.010.465,75 23,81 16,56TRP 26.04.2021 TRT280628T18 5.000.000 3.306.700 5.010.465,7 23,81 16,56TRP 26.04.2021 TRT230222T13 5.000.000 1.990.080 5.010.493,15 23,81 16,56MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 523.916,8 2,49 1,73MEVDUAT 24.05.2021 843.652,96 848.035,72 4,03 2,8MEVDUAT 24.05.2021 412.705,35 414.860,48 1,97 1,37MEVDUAT 24.05.2021 313.444,34 314.264,85 1,49 1,04MEVDUAT 21.06.2021 800.000 802.079,07 3,81 2,65VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 20.954.432,79 21.044.041,44 100 69,555ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.255.387,06 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.255.387,06 % 100 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER1.682,97 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.682,97 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)56.022,12 % 100 % 0,186a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar56.022,12 % 100 % 0,186Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)188.950,24 % 100 % 0,626D. BORÇLAR (-)337.170,92 % 100 % 1,118a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar337.170,92 % 100 % 1,118NET VARLIK DEĞERİ30.164.871,47Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0055İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 22042021 16.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930821BIST