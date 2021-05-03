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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.05.2021 11:19



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 30,5 14,34 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,81 10,21 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 19,04 17,14 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 2,76 1,99 0,66 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 7,85 5,81 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 100.000,72 2,54 2,1 210.001,51 18,91 0,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 7,51 6,91 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,96 3,21 3,29 3,16 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 60.044 17,07 15 900.660 81,09 2,97
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 160.051,72 1.110.719,74 100 3,668
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 3,23 0,869
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 01.07.2021 TRFVFAS72119 19,5 1 620.000 95,41 02.04.2021 20,98 96,97 601.201,87 7,37 1,985
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 16.07.2021 TRFDZFK72129 19,2 1 1.000.000 95,43 16.04.2021 20,62 96,27 962.692,19 11,8 3,179
- AKBANK T.A.Ş. 09.06.2021 TRFAKBK62119 18 1 900.000 95,39 03.03.2021 19,43 98,22 883.948,23 10,84 2,919
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 04.06.2021 TRFTHAL62131 17,75 1 500.000 95,45 26.02.2021 18,93 98,49 492.456,32 6,04 1,626
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03.06.2021 TRFAKYM62117 18,1 1 490.000 95,68 04.03.2021 20,14 98,45 482.421,78 5,19 1,593
- AKBANK T.A.Ş. 26.05.2021 TRFAKBK52110 17,5 1 2.000.000 95,56 18.02.2021 18,65 98,93 1.978.566,13 24,26 6,534
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.05.2021 TRFDZFK52113 17,65 1 500.000 95,74 18.02.2021 18,85 99,15 495.760,34 6,08 1,637
- DENİZBANK A.Ş. 07.05.2021 TRFDZBK52138 17,55 1 2.000.000 96,34 17.02.2021 18,79 99,81 1.996.228,75 24,47 6,592
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.210.000 8.156.330,81 100 26,934
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.05.2021 19,6 72.000 72.115,99 0,34 0,24
BPP 20.05.2021 19,4 267.000 269.542,99 1,28 0,89
BPP 20.05.2021 19,4 2.000.000 2.019.048,59 9,61 6,67
BPP 31.05.2021 18 695.000 717.467,69 3,41 2,37
BPP 11.06.2021 20,2 2.000.000 2.003.285,24 9,53 6,62
TRP 03.05.2021 TRT050527T17 19,64 3.000.000 2.931.905 3.004.842,74 14,3 9,92
TRP 03.05.2021 TRT210623T10 19,6 5.000.000 5.097.420 5.008.054,79 23,83 16,54
TRP 03.05.2021 TRT210623T10 19,6 2.000.000 2.038.970 2.003.221,92 8,53 6,61
TRP 03.05.2021 TRT210623T10 19,6 3.000.000 3.058.455 3.004.832,88 14,3 9,92
MEVDUAT 21.06.2021 19,25 800.000 804.998,83 3,83 2,66
MEVDUAT 21.05.2021 17,8 508.630,14 525.671,33 2,5 1,74
MEVDUAT 24.05.2021 19,25 313.444,34 315.417,17 1,5 1,04
MEVDUAT 24.05.2021 19,2 412.705,35 416.375,77 1,98 1,37
MEVDUAT 24.05.2021 19,1 843.652,96 851.117,19 4,05 2,81
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 20.912.432,79 21.015.993,12 100 69,399
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.283.043,67 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.283.043,67 % 100 % 100,293
B. HAZIR DEĞERLER
2.245,66 % 100 % 0,007
a) Kasa

b) Bankalar
2.245,66 % 100 % 0,007
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
49.371,66 % 100 % 0,164
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
49.371,66 % 100 % 0,164
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
188.950,24 % 100 % 0,626
D. BORÇLAR (-)
328.941,54 % 100 % 1,089
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
328.941,54 % 100 % 1,089
NET VARLIK DEĞERİ
30.194.669,69
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0065


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Vkfyo 30042021 17.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934028


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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,81 26,84 -0,07  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,07  
B. Petrol 68,72 68,72 1,16  
Seans Raporu 14:18
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