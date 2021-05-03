***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 24,15 30,5 14,34 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 5,11 3,81 10,21 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 14,93 19,04 17,14 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 2,76 1,99 0,66 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 7,36 7,85 5,81 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- YKBNK 100.000,72 2,54 2,1 210.001,51 18,91 0,69Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 7,32 7,51 6,91 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,96 3,21 3,29 3,16 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 60.044 17,07 15 900.660 81,09 2,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,72 1.110.719,74 100 3,668B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 3,23 0,869Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 01.07.2021 TRFVFAS72119 19,5 1 620.000 95,41 02.04.2021 20,98 96,97 601.201,87 7,37 1,985- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 16.07.2021 TRFDZFK72129 19,2 1 1.000.000 95,43 16.04.2021 20,62 96,27 962.692,19 11,8 3,179- AKBANK T.A.Ş. 09.06.2021 TRFAKBK62119 18 1 900.000 95,39 03.03.2021 19,43 98,22 883.948,23 10,84 2,919- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 04.06.2021 TRFTHAL62131 17,75 1 500.000 95,45 26.02.2021 18,93 98,49 492.456,32 6,04 1,626- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03.06.2021 TRFAKYM62117 18,1 1 490.000 95,68 04.03.2021 20,14 98,45 482.421,78 5,19 1,593- AKBANK T.A.Ş. 26.05.2021 TRFAKBK52110 17,5 1 2.000.000 95,56 18.02.2021 18,65 98,93 1.978.566,13 24,26 6,534- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.05.2021 TRFDZFK52113 17,65 1 500.000 95,74 18.02.2021 18,85 99,15 495.760,34 6,08 1,637- DENİZBANK A.Ş. 07.05.2021 TRFDZBK52138 17,55 1 2.000.000 96,34 17.02.2021 18,79 99,81 1.996.228,75 24,47 6,592ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.210.000 8.156.330,81 100 26,934C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 03.05.2021 19,6 72.000 72.115,99 0,34 0,24BPP 20.05.2021 19,4 267.000 269.542,99 1,28 0,89BPP 20.05.2021 19,4 2.000.000 2.019.048,59 9,61 6,67BPP 31.05.2021 18 695.000 717.467,69 3,41 2,37BPP 11.06.2021 20,2 2.000.000 2.003.285,24 9,53 6,62TRP 03.05.2021 TRT050527T17 19,64 3.000.000 2.931.905 3.004.842,74 14,3 9,92TRP 03.05.2021 TRT210623T10 19,6 5.000.000 5.097.420 5.008.054,79 23,83 16,54TRP 03.05.2021 TRT210623T10 19,6 2.000.000 2.038.970 2.003.221,92 8,53 6,61TRP 03.05.2021 TRT210623T10 19,6 3.000.000 3.058.455 3.004.832,88 14,3 9,92MEVDUAT 21.06.2021 19,25 800.000 804.998,83 3,83 2,66MEVDUAT 21.05.2021 17,8 508.630,14 525.671,33 2,5 1,74MEVDUAT 24.05.2021 19,25 313.444,34 315.417,17 1,5 1,04MEVDUAT 24.05.2021 19,2 412.705,35 416.375,77 1,98 1,37MEVDUAT 24.05.2021 19,1 843.652,96 851.117,19 4,05 2,81FONGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 20.912.432,79 21.015.993,12 100 69,399ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.283.043,67 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.283.043,67 % 100 % 100,293B. HAZIR DEĞERLER2.245,66 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.245,66 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)49.371,66 % 100 % 0,164a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar49.371,66 % 100 % 0,164Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)188.950,24 % 100 % 0,626D. BORÇLAR (-)328.941,54 % 100 % 1,089a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar328.941,54 % 100 % 1,089NET VARLIK DEĞERİ30.194.669,69Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0065İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 30042021 17.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934028BIST