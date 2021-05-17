***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve 0,47 13,68 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,07 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 17,99 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,69 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 6,14 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 211.001,52 19,13 0,69Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,06 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,09 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 891.653,4 80,86 2,93DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,72 1.102.714,64 100 3,626B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 2,57 0,865Finansman Bonosu- 10.210.000 9.989.829,11 97,43 32,847ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 10.410.000 10.252.884,31 100 33,712C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 17.05.2021 400.000 401.249,32 2,11 1,32BPP 17.05.2021 600.000 603.453,7 3,17 1,98BPP 20.05.2021 267.000 271.537,6 1,42 0,89BPP 20.05.2021 2.000.000 2.033.989,5 10,67 6,69BPP 31.05.2021 695.000 722.326,16 3,79 2,38BPP 11.06.2021 2.000.000 2.018.687,85 10,59 6,64TRP 17.05.2021 TRT261022T10 40.000 16.540 40.098,63 0,21 0,13TRP 17.05.2021 TRT020823T11 5.000.000 2.164.290 5.015.838,36 26,32 16,49TRP 17.05.2021 TRT050624T19 5.000.000 4.977.935 5.015.863,01 26,32 16,49MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 529.198,02 2,78 1,74MEVDUAT 24.05.2021 843.652,96 857.313,76 4,5 2,82MEVDUAT 24.05.2021 412.705,35 419.422,98 2,2 1,38MEVDUAT 24.05.2021 313.444,34 317.734,51 1,67 1,04MEVDUAT 21.06.2021 800.000 810.870,29 4,25 2,67VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 18.880.432,79 19.057.583,69 100 62,662ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.413.182,64 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.413.182,64 % 100 % 100,301B. HAZIR DEĞERLER1.285,77 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.285,77 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)49.794,46 % 100 % 0,164a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar49.794,46 % 100 % 0,164Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)188.950,24 % 100 % 0,623D. BORÇLAR (-)331.216,93 % 100 % 1,092a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar331.216,93 % 100 % 1,092NET VARLIK DEĞERİ30.321.996,18Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0107İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 12052021 19.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936490BIST