***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.05.2021 10:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve 0,47 13,68 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 11,07 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 17,99 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,69 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 6,14 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 100.000,72 211.001,52 19,13 0,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 7,06 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 3,09 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 60.044 891.653,4 80,86 2,93
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 160.051,72 1.102.714,64 100 3,626
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 2,57 0,865
Finansman Bonosu
- 10.210.000 9.989.829,11 97,43 32,847
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.410.000 10.252.884,31 100 33,712
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 17.05.2021 400.000 401.249,32 2,11 1,32
BPP 17.05.2021 600.000 603.453,7 3,17 1,98
BPP 20.05.2021 267.000 271.537,6 1,42 0,89
BPP 20.05.2021 2.000.000 2.033.989,5 10,67 6,69
BPP 31.05.2021 695.000 722.326,16 3,79 2,38
BPP 11.06.2021 2.000.000 2.018.687,85 10,59 6,64
TRP 17.05.2021 TRT261022T10 40.000 16.540 40.098,63 0,21 0,13
TRP 17.05.2021 TRT020823T11 5.000.000 2.164.290 5.015.838,36 26,32 16,49
TRP 17.05.2021 TRT050624T19 5.000.000 4.977.935 5.015.863,01 26,32 16,49
MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 529.198,02 2,78 1,74
MEVDUAT 24.05.2021 843.652,96 857.313,76 4,5 2,82
MEVDUAT 24.05.2021 412.705,35 419.422,98 2,2 1,38
MEVDUAT 24.05.2021 313.444,34 317.734,51 1,67 1,04
MEVDUAT 21.06.2021 800.000 810.870,29 4,25 2,67
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 18.880.432,79 19.057.583,69 100 62,662
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.413.182,64 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.413.182,64 % 100 % 100,301
B. HAZIR DEĞERLER
1.285,77 % 100 % 0,004
a) Kasa
b) Bankalar
1.285,77 % 100 % 0,004
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
49.794,46 % 100 % 0,164
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
49.794,46 % 100 % 0,164
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
188.950,24 % 100 % 0,623
D. BORÇLAR (-)
331.216,93 % 100 % 1,092
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
331.216,93 % 100 % 1,092
NET VARLIK DEĞERİ
30.321.996,18
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0107
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 12052021 19.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936490
BIST