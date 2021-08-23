***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 11,53 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,92 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 16,78 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,53 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 7,4 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 0,72 1,83 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 8 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,01 2,25 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 923.476,72 99,99 2,93DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 60.051,77 923.534,96 100 2,933B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,74 0,835Finansman Bonosu- 15.120.000 14.887.225,62 98,26 47,282ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.320.000 15.150.280,82 100 48,117C. KİRA SERTİFİKALARI- 560.000 593.650,14 100 1,885GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 23.08.2021 765.000 766.197,8 5,17 2,43BPP 19.10.2021 1.000.000 1.002.618,1 6,377 3,18TRP 23.08.2021 TRT020823T11 5.000.000 2.082.025 5.007.808,22 33,79 15,9TRP 23.08.2021 TRT020823T11 1.000.000 416.410 1.001.561,64 6,76 3,18TRP 23.08.2021 TRT180924T11 4.000.000 1.828.020 4.006.246,58 27,04 12,72MEVDUAT 20.09.2021 900.000 901.870,17 6,09 2,86MEVDUAT 20.09.2021 750.000 751.550,38 5,07 2,39MEVDUAT 01.09.2021 500.000 507.047,88 3,42 1,61MEVDUAT 31.08.2021 850.000 873.709,72 5,9 2,77VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 1.481.861,49 100 47,064ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.486.076,41 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.486.076,41 % 100 % 100,332B. HAZIR DEĞERLER3.006,72 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.006,72 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)276.363,59 % 100 % 0,88a) Takastan Alacaklar242.400 % 87,71 % 0,772b) Diğer Alacaklar33.963,59 % 12,29 % 0,108Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)186.968,63 % 100 % 0,596D. BORÇLAR (-)570.469,49 % 100 % 1,818a) Takasa Borçlar242.200 % 42,46 % 0,772b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar328.269,49 % 57,54 % 1,046NET VARLIK DEĞERİ31.381.945,86Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,046İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 20082021 33.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959955BIST