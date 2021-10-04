***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 10,75 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,03 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 15 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,63 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 7,47 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 0,72 1,72 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,53 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,01 2,46 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 904.262,64 99,99 2,84DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 60.051,85 904.317,23 100 2,845B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,12 0,828Finansman Bonosu- 23.700.000 23.160.753,78 98,88 72,861ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 23.900.000 23.423.808,98 100 61,257C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 04.10.2021 36.000 36.054,15 0,48 0,11BPP 19.10.2021 1.000.000 1.024.882,57 13,74 3,22BPP 06.12.2021 400.000 405.855,85 5,44 1,28TRP 04.10.2021 TRT150622T19 2.000.000 2.323.905 2.003.042,74 26,85 6,3TRP 04.10.2021 TRT150622T19 1.000.000 1.161.955 1.001.521,37 13,43 3,15MEVDUAT 22.10.2021 915.070,68 921.743,22 12,36 2,9MEVDUAT 22.10.2021 650.000 654.714,99 8,78 2,06MEVDUAT 04.10.2021 509.419,18 518.262,14 6,95 1,63MEVDUAT 06.10.2021 877.345,55 892.987,79 11,97 2,81VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 7.387.835,41 7.459.064,82 100 23,466ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.787.191,03 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.787.191,03 % 100 % 100,407B. HAZIR DEĞERLER2.450 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.450 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)20.091,93 % 100 % 0,063a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar20.091,93 % 100 % 0,063Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)169.027,68 % 100 % 0,534D. BORÇLAR (-)320.545,4 % 100 % 1,013a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar320.545,4 % 100 % 1,013NET VARLIK DEĞERİ31.658.215,24Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0553İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 01102021 39.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966372BIST