***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.10.2021 11:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 10,75 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 9,03 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 15 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,63 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 7,47 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 0,72 1,72 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 7,53 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1,01 2,46 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 60.044 904.262,64 99,99 2,84
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 60.051,85 904.317,23 100 2,845
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 1,12 0,828
Finansman Bonosu
- 23.700.000 23.160.753,78 98,88 72,861
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 23.900.000 23.423.808,98 100 61,257
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04.10.2021 36.000 36.054,15 0,48 0,11
BPP 19.10.2021 1.000.000 1.024.882,57 13,74 3,22
BPP 06.12.2021 400.000 405.855,85 5,44 1,28
TRP 04.10.2021 TRT150622T19 2.000.000 2.323.905 2.003.042,74 26,85 6,3
TRP 04.10.2021 TRT150622T19 1.000.000 1.161.955 1.001.521,37 13,43 3,15
MEVDUAT 22.10.2021 915.070,68 921.743,22 12,36 2,9
MEVDUAT 22.10.2021 650.000 654.714,99 8,78 2,06
MEVDUAT 04.10.2021 509.419,18 518.262,14 6,95 1,63
MEVDUAT 06.10.2021 877.345,55 892.987,79 11,97 2,81
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.387.835,41 7.459.064,82 100 23,466
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.787.191,03 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.787.191,03 % 100 % 100,407
B. HAZIR DEĞERLER
2.450 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.450 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
20.091,93 % 100 % 0,063
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
20.091,93 % 100 % 0,063
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
169.027,68 % 100 % 0,534
D. BORÇLAR (-)
320.545,4 % 100 % 1,013
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
320.545,4 % 100 % 1,013
NET VARLIK DEĞERİ
31.658.215,24
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0553
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 01102021 39.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966372
BIST