***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 14,28 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,88 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 21,42 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 200.000,41 326.000,75 16,75 1İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 12,69 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 300.226,72 1.146.116,66 58,89 3,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 12,19 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 200.001,01 474.002,81 24,36 1,45Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 700.233,85 1.946.191,68 100 5,948B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,24 0,804Finansman Bonosu- 15.080.000 14.899.170,08 70,48 45,532ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 7.000.000 5.978.733,29 28,28 18,272Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 22.280.000 21.140.958,57 100 64,608C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 06.12.2021 400.000 419.346,85 4,35 1,28BPP 31.05.2022 502.000 502.768,98 5,22 1,54BPP 01.06.2022 955.000 956.950,07 9,93 2,92TRP 06.12.2021 TRT100124T17 3.000.000 2.024.165 3.004.056,16 31,18 9,18TRP 06.12.2021 TRT160425T33 2.000.000 2.021.220 2.002.704,11 20,79 6,12MEVDUAT 20.01.2022 905.000 924.046,32 9,59 2,82MEVDUAT 27.12.2021 900.000 904.785,92 9,39 2,77MEVDUAT 23.12.2021 908.747 920.205,7 9,55 2,81VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 9.570.747 9.634.864,11 100 29,445ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.722.014,36 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.722.014,36 % 100 % 100,445B. HAZIR DEĞERLER1.634,84 % 100 % 0,005a) Kasab) Bankalar1.634,84 % 100 % 0,005c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)7.756,4 % 100 % 0,024a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar7.756,4 % 100 % 0,024Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)169.027,68 % 100 % 0,519D. BORÇLAR (-)323.506,36 % 100 % 0,993a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar323.506,36 % 100 % 0,993NET VARLIK DEĞERİ32.576.926,92Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0859İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 03122021 48.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981102BIST