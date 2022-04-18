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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

18.04.2022 13:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 16,02 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,72 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 31,77 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,41 0,89 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 11,57 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 400.000,72 1.486.003,74 83,48 4,18
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 16,03 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 100.001,52 294.003,13 16,52 0,83
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 500.008,36 1.780.093,87 100 5,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 1,13 0,74
Finansman Bonosu
- 12.160.000 12.465.264,12 53,58 35,081
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 11.500.000 10.535.631,5 45,29 29,65
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 23.860.000 23.263.950,82 100 65,471
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 1.000.000 1.040.758,82 100 2,929
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.05.2022 502.000 538.070,86 5,69 1,51
BPP 01.06.2022 955.000 1.024.107,84 10,84 2,88
BPP 13.06.2022 1.000.000 1.066.348,54 11,29 3
BPP 13.06.2022 1.000.000 1.066.348,54 11,29 3
BPP 31.08.2022 500.000 512.161,81 5,42 1,44
BPP 07.09.2022 500.000 510.390,23 5,4 1,44
BPP 12.09.2022 250.000 254.944,38 2,7 0,72
BPP 22.09.2022 500.000 506.912,22 5,37 1,43
BPP 18.04.2022 47.000 47.057,95 0,5 0,13
TRP 18.04.2022 TRT280628T18 304.750 1.001.163,01 10,6 2,82
MEVDUAT 10.05.2022 914.400 918.736,39 9,72 2,59
MEVDUAT 16.05.2022 800.000 801.502,42 8,48 2,26
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 1.384.700 1.200.473,97 12,71 3,378
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.657.850 9.448.218,16 100 26,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.533.021,67 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.533.021,67 % 100 % 104,833
B. HAZIR DEĞERLER
3.434,61 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
3.434,61 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
69.159,37 % 100 % 0,204
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
69.159,37 % 100 % 0,204
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.165,78 % 100 % 0,375
D. BORÇLAR (-)
1.837.929,2 % 100 % 5,423
a) Takasa Borçlar
1.073.000 % 58,38 % 3,166
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
764.929,2 % 41,62 % 2,257
NET VARLIK DEĞERİ
33.894.852,23
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1298


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 15042022 15.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021446


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SMRTG 17,18 323.293.783 % 9,99  
DAGHL 19,29 10.247.049 % 9,98  
AYEN 15,87 25.459.814 % 9,98  
BOSSA 45,50 53.704.350 % 9,96  
ARMDA 105,00 4.626.979 % 9,95  
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Euro 15,8500 15,8600 % 0,25  
Sterlin 19,0002 19,0955 % 0,06  
Frank 15,3828 15,4755 % -0,32  
Riyal 3,8983 3,9179 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -25,70  
Altın Gr. 922 923 -8,86  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,73  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,26  
B. Petrol 109 109 -4,54  
Seans Raporu 18:05
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