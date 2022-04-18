***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 16,02 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,72 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 31,77 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 0,89 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 11,57 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 400.000,72 1.486.003,74 83,48 4,18Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 16,03 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 100.001,52 294.003,13 16,52 0,83Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 500.008,36 1.780.093,87 100 5,01B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,13 0,74Finansman Bonosu- 12.160.000 12.465.264,12 53,58 35,081ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 11.500.000 10.535.631,5 45,29 29,65Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 23.860.000 23.263.950,82 100 65,471C. KİRA SERTİFİKALARI- 1.000.000 1.040.758,82 100 2,929GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 31.05.2022 502.000 538.070,86 5,69 1,51BPP 01.06.2022 955.000 1.024.107,84 10,84 2,88BPP 13.06.2022 1.000.000 1.066.348,54 11,29 3BPP 13.06.2022 1.000.000 1.066.348,54 11,29 3BPP 31.08.2022 500.000 512.161,81 5,42 1,44BPP 07.09.2022 500.000 510.390,23 5,4 1,44BPP 12.09.2022 250.000 254.944,38 2,7 0,72BPP 22.09.2022 500.000 506.912,22 5,37 1,43BPP 18.04.2022 47.000 47.057,95 0,5 0,13TRP 18.04.2022 TRT280628T18 304.750 1.001.163,01 10,6 2,82MEVDUAT 10.05.2022 914.400 918.736,39 9,72 2,59MEVDUAT 16.05.2022 800.000 801.502,42 8,48 2,26VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 1.384.700 1.200.473,97 12,71 3,378GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.657.850 9.448.218,16 100 26,59ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.533.021,67 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.533.021,67 % 100 % 104,833B. HAZIR DEĞERLER3.434,61 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.434,61 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)69.159,37 % 100 % 0,204a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar69.159,37 % 100 % 0,204Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)127.165,78 % 100 % 0,375D. BORÇLAR (-)1.837.929,2 % 100 % 5,423a) Takasa Borçlar1.073.000 % 58,38 % 3,166b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar764.929,2 % 41,62 % 2,257NET VARLIK DEĞERİ33.894.852,23Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1298İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 15042022 15.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021446BIST