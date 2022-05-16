***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 16,07 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,94 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 29,38 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 0,83 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 11,47 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 670.371,08 2.092.669,93 88,61 6,05Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 18,13 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 100.001,52 269.003,31 11,39 0,78Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 770.378,72 2.361.759,06 100 6,83B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,13 0,761Finansman Bonosu- 12.170.000 12.446.233,54 53,56 35,994ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 11.500.000 10.527.965,6 45,31 30,446Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 23.870.000 23.237.254,34 100 67,201C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 31.05.2022 502.000 545.813,02 6,08 1,58BPP 01.06.2022 955.000 1.038.836,12 11,57 3BPP 13.06.2022 1.000.000 1.081.680,49 12,05 3,13BPP 13.06.2022 1.000.000 1.081.680,49 12,05 3,13BPP 31.08.2022 500.000 519.709,03 5,79 1,5BPP 07.09.2022 500.000 518.184,1 5,77 1,5BPP 12.09.2022 250.000 258.970,19 2,88 0,75BPP 22.09.2022 500.000 515.097,34 5,74 1,49BPP 02.11.2022 38.000 38.142,7 0,42 0,11BPP 09.11.2022 1.000.000 1.002.894,6 11,17 2,9BPP 16.05.2022 129.000 129.169,64 1,44 0,37MEVDUAT 16.05.2022 800.000 800.920,55 8,92 2,32MEVDUAT 16.05.2022 800.000 812.098,63 9,04 2,35VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 725.580 636.738,53 7,09 1,841GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.699.580 8.979.935,43 100 25,969ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.578.948,83 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.578.948,83 % 100 % 101,692B. HAZIR DEĞERLER2.424,23 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.424,23 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)62.140,16 % 100 % 0,183a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar62.140,16 % 100 % 0,183Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)127.165,78 % 100 % 0,374D. BORÇLAR (-)767.055,14 % 100 % 2,256a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar767.055,14 % 100 % 2,256NET VARLIK DEĞERİ34.003.623,86Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1335İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 13052022 19.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030515BIST