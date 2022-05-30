***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.05.2022 14:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 28,74 33,7 15,84 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 3,49 3,51 9,41 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 28,16 32,88 29,59 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,41 1,66 1,98 0,81 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 15,05 15,59 11,54 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- ALBRK 370.370,36 1,4 1,25 462.962,95 17,79 1,33
- HALKB 300.000 5,78 5,6 1.680.000 64,54 4,83
- TSKB 100.000 1,76 2,02 202.000 7,76 0,58
- YKBNK 0,72 3,38 4,44 3,2 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 13,38 20,4 18,77 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 2,58 258.000 9,91 0,74
- HLGYO 1,52 1,88 2,12 3,22 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 870.378,72 2.603.055,33 100 7,479
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,1 0,756
Finansman Bonosu
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.04.2023 TRFAKFK42310 24,5 1 1.000.000 80,67 05.05.2022 24,56 81,89 818.916,87 3,41 2,353
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 10.02.2023 TRFTBTF22312 23,03 1 1.000.000 105,74 10.05.2022 23,1 106,95 1.069.491,92 4,45 3,073
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 108,74 1.087.371,86 4,53 3,124
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 107,06 1.605.899,95 6,69 4,614
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 109,68 548.424,76 2,28 1,576
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 110 1.649.929,96 6,87 4,741
- QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11.10.2022 TRFFFKRE2216 20,4 1 1.500.000 92,36 16.05.2022 21,65 93,06 1.395.854,71 5,81 4,011
- OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 15.09.2022 TRFOTKO92210 21,5 1 1.000.000 90,85 28.03.2022 22,73 94,12 941.186,92 3,92 2,704
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 29.07.2022 TRFAKYB72226 18,2 1 1.500.000 95,52 26.04.2022 19,48 97,12 1.456.743,27 6,06 4,186
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 27.07.2022 TRFZORF72212 33,5 3 500.000 100 26.01.2022 39,22 101,1 505.493,7 2,1 1,452
- FİBA FAKTORİNG A.Ş. 13.07.2022 TRFFBFK72216 19 1 920.000 95,48 13.04.2022 20,4 97,79 899.639,57 3,75 2,585
- MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 16.06.2022 TRFMCBF62210 19,24 1 1.000.000 113,45 24.02.2022 18,78 119,19 1.191.853,97 4,96 3,425
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 25.01.2023 TRT250123T11 23 1 2.500.000 84,6 24.03.2022 22,75 87,39 2.184.728,15 9,1 6,277
- HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 6.000.000 83,94 10.11.2021 20,82 90,58 5.434.651,89 22,63 15,615
- HAZİNE 09.11.2022 TRT091122T10 19,55 1 2.000.000 96,47 07.12.2021 19,78 98,67 1.973.359,37 8,22 5,67
- HAZİNE 15.06.2022 TRT150622T19 18,05 1 1.000.000 91,08 29.11.2021 15,54 99,37 993.688,89 4,14 2,855
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 24.620.000 24.020.290,96 100 69,017
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.05.2022 19,5 502.000 549.725,78 6,72 1,58
BPP 01.06.2022 19,5 955.000 1.046.279,51 12,79 3,01
BPP 13.06.2022 19,5 1.000.000 1.089.428,93 13,32 3,13
BPP 13.06.2022 19,5 1.000.000 1.089.428,93 13,32 3,13
BPP 31.08.2022 20 500.000 523.524,24 6,4 1,5
BPP 07.09.2022 20,75 500.000 522.125,56 6,38 1,5
BPP 12.09.2022 21,5 250.000 261.006,88 3,19 0,75
BPP 22.09.2022 22 500.000 519.239,33 6,35 1,49
BPP 02.11.2022 20,5 38.000 38.429,7 0,47 0,11
BPP 09.11.2022 22,25 1.000.000 1.011.044,13 12,36 2,91
FON TRMVK6WWWWW1 1.732.580 0,88 1.529.840,42 18,7 7.977.580 8.180.073,41 100 23,504
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.803.419,7 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.803.419,7 % 100 % 101,58
B. HAZIR DEĞERLER
2.755,97 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.755,97 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
57.377,81 % 100 % 0,167
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
57.377,81 % 100 % 0,167
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.165,78 % 100 % 0,371
D. BORÇLAR (-)
728.726,98 % 100 % 2,127
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
728.726,98 % 100 % 2,127
NET VARLIK DEĞERİ
34.261.992,28
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1421
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 27052022 21.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033320
BIST