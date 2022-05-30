***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 28,74 33,7 15,84 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 3,49 3,51 9,41 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 28,16 32,88 29,59 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,41 1,66 1,98 0,81 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 15,05 15,59 11,54 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- ALBRK 370.370,36 1,4 1,25 462.962,95 17,79 1,33- HALKB 300.000 5,78 5,6 1.680.000 64,54 4,83- TSKB 100.000 1,76 2,02 202.000 7,76 0,58- YKBNK 0,72 3,38 4,44 3,2 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 13,38 20,4 18,77 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- EKGYO 2,58 258.000 9,91 0,74- HLGYO 1,52 1,88 2,12 3,22 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 870.378,72 2.603.055,33 100 7,479B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,1 0,756Finansman Bonosu- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.04.2023 TRFAKFK42310 24,5 1 1.000.000 80,67 05.05.2022 24,56 81,89 818.916,87 3,41 2,353- TEB FİNANSMAN A.Ş. 10.02.2023 TRFTBTF22312 23,03 1 1.000.000 105,74 10.05.2022 23,1 106,95 1.069.491,92 4,45 3,073- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 108,74 1.087.371,86 4,53 3,124- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 107,06 1.605.899,95 6,69 4,614- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 109,68 548.424,76 2,28 1,576- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 110 1.649.929,96 6,87 4,741- QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11.10.2022 TRFFFKRE2216 20,4 1 1.500.000 92,36 16.05.2022 21,65 93,06 1.395.854,71 5,81 4,011- OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 15.09.2022 TRFOTKO92210 21,5 1 1.000.000 90,85 28.03.2022 22,73 94,12 941.186,92 3,92 2,704- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 29.07.2022 TRFAKYB72226 18,2 1 1.500.000 95,52 26.04.2022 19,48 97,12 1.456.743,27 6,06 4,186- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 27.07.2022 TRFZORF72212 33,5 3 500.000 100 26.01.2022 39,22 101,1 505.493,7 2,1 1,452- FİBA FAKTORİNG A.Ş. 13.07.2022 TRFFBFK72216 19 1 920.000 95,48 13.04.2022 20,4 97,79 899.639,57 3,75 2,585- MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 16.06.2022 TRFMCBF62210 19,24 1 1.000.000 113,45 24.02.2022 18,78 119,19 1.191.853,97 4,96 3,425ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- HAZİNE 25.01.2023 TRT250123T11 23 1 2.500.000 84,6 24.03.2022 22,75 87,39 2.184.728,15 9,1 6,277- HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 6.000.000 83,94 10.11.2021 20,82 90,58 5.434.651,89 22,63 15,615- HAZİNE 09.11.2022 TRT091122T10 19,55 1 2.000.000 96,47 07.12.2021 19,78 98,67 1.973.359,37 8,22 5,67- HAZİNE 15.06.2022 TRT150622T19 18,05 1 1.000.000 91,08 29.11.2021 15,54 99,37 993.688,89 4,14 2,855Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 24.620.000 24.020.290,96 100 69,017C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 31.05.2022 19,5 502.000 549.725,78 6,72 1,58BPP 01.06.2022 19,5 955.000 1.046.279,51 12,79 3,01BPP 13.06.2022 19,5 1.000.000 1.089.428,93 13,32 3,13BPP 13.06.2022 19,5 1.000.000 1.089.428,93 13,32 3,13BPP 31.08.2022 20 500.000 523.524,24 6,4 1,5BPP 07.09.2022 20,75 500.000 522.125,56 6,38 1,5BPP 12.09.2022 21,5 250.000 261.006,88 3,19 0,75BPP 22.09.2022 22 500.000 519.239,33 6,35 1,49BPP 02.11.2022 20,5 38.000 38.429,7 0,47 0,11BPP 09.11.2022 22,25 1.000.000 1.011.044,13 12,36 2,91FON TRMVK6WWWWW1 1.732.580 0,88 1.529.840,42 18,7 7.977.580 8.180.073,41 100 23,504ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.803.419,7 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.803.419,7 % 100 % 101,58B. HAZIR DEĞERLER2.755,97 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.755,97 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)57.377,81 % 100 % 0,167a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar57.377,81 % 100 % 0,167Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)127.165,78 % 100 % 0,371D. BORÇLAR (-)728.726,98 % 100 % 2,127a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar728.726,98 % 100 % 2,127NET VARLIK DEĞERİ34.261.992,28Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1421İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 27052022 21.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033320BIST