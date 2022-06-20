***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 14,33 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,65 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 25,96 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 0,83 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,79 14,69 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 670.371,08 2.185.299,79 89,29 6,22Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 20,15 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 100.001,56 262.003,68 10,71 0,75Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 770.378,81 2.447.389,08 100 6,971B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,12 0,749Finansman Bonosu- 13.320.000 13.482.926,98 57,45 38,403ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 10.500.000 9.723.025,66 41,43 27,694Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 24.020.000 23.469.007,84 100 66,846C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 500.986,17 100 1,427GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 20.06.2022 656.000 656.916,6 7,56 1,87BPP 31.08.2022 500.000 529.299,64 6,09 1,51BPP 07.09.2022 500.000 528.094,02 6,08 1,5BPP 12.09.2022 250.000 264.091,98 3,04 0,75BPP 22.09.2022 500.000 525.514,84 6,05 1,5BPP 02.11.2022 38.000 38.864,26 0,45 0,11BPP 09.11.2022 1.000.000 1.023.392,76 11,77 2,91BPP 25.11.2022 500.000 506.751,75 5,83 1,44BPP 29.11.2022 1.000.000 1.013.044,82 11,66 2,89BPP 14.12.2022 500.000 501.918,57 5,77 1,43BPP 14.12.2022 500.000 501.534,83 5,77 1,43VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 09.07.2022 900.000 903.372,07 10,39 2,57FON 1.905.580 1.698.935,09 19,55 4,839GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.749.580 8.691.731,23 100 24,756ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.109.114,32 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.109.114,32 % 100 % 101,657B. HAZIR DEĞERLER2.567,03 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.567,03 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)49.371,07 % 100 % 0,143a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar49.371,07 % 100 % 0,143Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)127.165,78 % 100 % 0,368D. BORÇLAR (-)751.310,24 % 100 % 2,175a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar751.310,24 % 100 % 2,175NET VARLIK DEĞERİ34.536.907,96Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1512İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 17062022 24.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038202BIST