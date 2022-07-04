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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.07.2022 12:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 14,02 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:432.393
Değişim :  -0,55% |  -13,28
Açılış :  2.418  
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426 En Düşük
2.389
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 6,84 40.928.119 % 7,04  
OYAYO 10,13 7.817.348 % 6,52  
TETMT 237,50 7.575.324 % 5,23  
PNLSN 13,87 9.759.312 % 5,08  
PEGYO 2,22 24.796.504 % 4,72  
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11:43 Alış Satış %  
Dolar 16,9645 16,9744 % 0,88  
Euro 17,4990 17,5178 % -0,11  
Sterlin 20,4149 20,5173 % 0,64  
Frank 17,5580 17,6637 % 0,80  
Riyal 4,5080 4,5306 % 0,94  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -5,04  
Altın Gr. 983 984 5,83  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.567 6.652 26,00  
Yarım 3.214 3.253 13,00  
Çeyrek 1.610 1.626 7,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,95 -0,04  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,08  
B. Petrol 114 114 0,40  
Seans Raporu 11:43
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