***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.07.2022 12:35
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 14,02 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68
11:432.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,28
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
11:4316,9744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1482
|Açılış
|: 16,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9761
En Düşük
16,7799
11:4317,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0190
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4935
11:43983,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,94
|Açılış
|: 983,71
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:43
|RTALB
|6,84
|40.928.119
|% 7,04
|
|OYAYO
|10,13
|7.817.348
|% 6,52
|
|TETMT
|237,50
|7.575.324
|% 5,23
|
|PNLSN
|13,87
|9.759.312
|% 5,08
|
|PEGYO
|2,22
|24.796.504
|% 4,72
|
|ULUSE
|207,00
|11.272.926
|% -10,00
|
|LIDFA
|9,34
|15.627.650
|% -6,97
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MAKIM
|14,26
|59.052.853
|% -6,06
|
|THYAO
|46,88
|1.468.672.368
|% -1,68
|
|EREGL
|26,08
|574.126.576
|% 0,46
|
|SISE
|21,18
|515.659.749
|% -0,09
|
|KOZAL
|194,50
|479.050.847
|% -1,02
|
|HEKTS
|29,34
|382.693.984
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,81
|319.233.795
|% -0,71
|
|ODAS
|2,80
|221.427.152
|% 2,56
|
|YKBNK
|4,24
|231.891.512
|% -0,93
|
|TSKB
|1,97
|68.048.456
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,69
|364.716.401
|% 0,19
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9645
|16,9744
|% 0,88
|
|Euro
|17,4990
|17,5178
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,4149
|20,5173
|% 0,64
|
|Frank
|17,5580
|17,6637
|% 0,80
|
|Riyal
|4,5080
|4,5306
|% 0,94
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,04
|
|Altın Gr.
|983
|984
|5,83
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.567
|6.652
|26,00
|
|Yarım
|3.214
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,40
|