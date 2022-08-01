***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.08.2022 12:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA
14:352.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,59
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3517,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0715
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3518,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:351.026,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.026,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.238.121
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.086.018
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,01
|103.168.503
|% 9,84
|
|YAYLA
|5,07
|4.996.140
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|16.204.397
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|KZBGY
|58,65
|68.160.432
|% -8,07
|
|THYAO
|51,95
|2.825.011.795
|% 0,87
|
|SASA
|49,20
|2.093.338.900
|% 5,81
|
|SISE
|22,90
|1.581.682.651
|% -0,87
|
|EREGL
|27,98
|927.962.733
|% -0,21
|
|ODAS
|4,08
|752.277.290
|% 4,88
|
|TSKB
|2,62
|622.511.359
|% -0,38
|
|ODAS
|4,08
|752.277.290
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|588.863.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|641.261.100
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|222.194.207
|% 0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9523
|17,9573
|% 0,40
|
|Euro
|18,3758
|18,3883
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,8786
|21,9883
|% 0,06
|
|Frank
|18,7865
|18,8996
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,30
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,59
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.853
|6.901
|18,00
|
|Yarım
|3.339
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.686
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,09
|
Seans Raporu
14:35
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14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 96 artarak (% 0.63 ) 2, 852
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14:47BMSCH
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