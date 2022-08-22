***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 16,11 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,85 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 26,75 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 1,14 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,79 15,67 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 300.001,08 1.710.004,81 99,99 4,89Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 23,66 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,56 4,43 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 300.008,81 1.710.104,42 100 4,894B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,06 0,753Finansman Bonosu- 14.040.000 14.388.945,99 58,06 41,183ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 10.500.000 10.132.702,7 40,88 29Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 24.740.000 24.784.703,89 100 70,936C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 522.150,5 2,11 1,494GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 31.08.2022 500.000 547.010,93 6,9 1,57BPP 07.09.2022 500.000 546.411,9 6,9 1,56BPP 12.09.2022 250.000 273.567,8 3,45 0,78BPP 22.09.2022 500.000 544.800,15 6,88 1,56BPP 02.11.2022 38.000 40.197,65 0,51 0,12BPP 09.11.2022 1.000.000 1.061.350,97 13,4 3,04BPP 25.11.2022 500.000 528.621,46 6,67 1,51BPP 29.11.2022 1.000.000 1.057.528,56 13,35 3,03BPP 14.12.2022 500.000 526.732,75 6,65 1,51BPP 14.12.2022 500.000 526.339,33 6,64 1,51VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 22.08.2022 919.849,32 940.413,62 11,87 2,69FON TRYGRAN00027 3.576.391 1.000.037,6 12,62 2,862FON TRMVK6WWWW1 357.500 329.586,04 4,16 0,943GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 10.141.740,32 7.922.598,76 100 22,675ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.939.557,57 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.939.557,57 % 100 % 98,171B. HAZIR DEĞERLER1.815,43 % 100 % 0,005a) Kasab) Bankalar1.815,43 % 100 % 0,005c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)4.621.768,67 % 100 % 12,986a) Takastan Alacaklar4.577.436 % 99,04 % 12,861b) Diğer Alacaklar44.332,67 % 0,96 % 0,125Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)97.020,83 % 100 % 0,273D. BORÇLAR (-)4.069.478,31 % 100 % 11,434a) Takasa Borçlar3.279.792 % 80,59 % 9,215b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar789.686,31 % 19,41 % 2,219NET VARLIK DEĞERİ35.590.684,19Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1864İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 19082022 33.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057477BIST