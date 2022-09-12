***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 16,22 14,47 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 12,81 11,43 0Metal Ana Sanayi- 0,9 29,21 26,07 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 1,21 1,08 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,79 15,07 13,45 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 1,08 7,47 6,67 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 24,1 21,51 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,56 5,97 5,33 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8,81 112,06 100 0B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,03 0,715Finansman Bonosu- 14.540.000 15.082.726,62 58,85 40,975ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 10.500.000 10.277.323,31 40,12 27,919Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 25.240.000 25.623.105,13 100 69,609C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12.09.2022 250.000 276.801,37 2,47 0,75BPP 22.09.2022 500.000 551.384,59 4,93 1,5BPP 02.11.2022 38.000 40.652,2 0,36 0,11BPP 09.11.2022 1.000.000 1.074.314,04 9,6 2,92BPP 25.11.2022 500.000 536.119,13 4,79 1,46BPP 29.11.2022 1.000.000 1.072.786,39 9,59 2,91BPP 14.12.2022 500.000 535.273,83 4,78 1,45BPP 14.12.2022 500.000 534.877,18 4,78 1,45VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 0 0 0 0FON TRYAKBK00052 2.266.316 507.827,02 4,54 1,38FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.485.893,46 13,28 4,037FON TRYTISB00422 13.878.301 1.507.724,74 13,48 4,096FON TRYYKBK00110 10.907.006 1.497.564,64 13,39 4,068FON TRMVK6WWWW1 1.678.800 1.565.789,9 14 4,254GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 38.385.178 11.187.008,49 100 30,391ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.810.225,68 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.810.225,68 % 100 % 101,931B. HAZIR DEĞERLER2.932,98 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.932,98 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)34.816,01 % 100 % 0,096a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar34.816,01 % 100 % 0,096Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)97.020,83 % 100 % 0,269D. BORÇLAR (-)832.186,96 % 100 % 2,304a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar832.186,96 % 100 % 2,304NET VARLIK DEĞERİ36.112.808,54Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2038İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 09092022 36.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062305BIST