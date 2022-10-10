***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 18,22 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 13 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 27,2 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,41 1,85 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,79 13,76 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 200.001,08 1.480.006,62 99,99 3,99Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 10.388.428,3 41,27 28,038Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 24.490.000 25.174.112,76 100 67,944C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 10.10.2022 47.000 47.041,14 0,45 0,13BPP 02.11.2022 38.000 41.266,27 0,4 0,11BPP 09.11.2022 1.000.000 1.091.844,74 10,5 2,95BPP 25.11.2022 500.000 546.281,7 5,25 1,47BPP 29.11.2022 1.000.000 1.093.473,14 10,52 2,95BPP 14.12.2022 500.000 546.877,75 546.476,8 5,26 1,47VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0MEVDUAT 17.10.2022 800.000 812.302,38 7,81 2,19FON TRYAKBK00052 4.728.150 1.082.183,7 10,41 2,921FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.513.462,48 14,56 4,085FON TRYTISB00422 13.878.301 1.533.732,68 14,75 4,139FON TRYYKBK00110 10.907.006 30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2121İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 07102022 40.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069756BIST