***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.10.2022 14:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 18,22 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 13 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 27,2 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,41 1,85 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,79 13,76 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 200.001,08 1.480.006,62 99,99 3,99
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 10.388.428,3 41,27 28,038
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 24.490.000 25.174.112,76 100 67,944
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 10.10.2022 47.000 47.041,14 0,45 0,13
BPP 02.11.2022 38.000 41.266,27 0,4 0,11
BPP 09.11.2022 1.000.000 1.091.844,74 10,5 2,95
BPP 25.11.2022 500.000 546.281,7 5,25 1,47
BPP 29.11.2022 1.000.000 1.093.473,14 10,52 2,95
BPP 14.12.2022 500.000 546.877,75 546.476,8 5,26 1,47
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 17.10.2022 800.000 812.302,38 7,81 2,19
FON TRYAKBK00052 4.728.150 1.082.183,7 10,41 2,921
FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.513.462,48 14,56 4,085
FON TRYTISB00422 13.878.301 1.533.732,68 14,75 4,139
FON TRYYKBK00110 10.907.006 30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2121
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 07102022 40.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069756
BIST