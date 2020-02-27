***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında bedelli artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin Taslak İzahname 27.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822068BIST