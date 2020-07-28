***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.07.2020 15:32
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerşekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862426
BIST
15:191.180
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -15,75
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:196,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0886
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:198,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0867
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:19429,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,76
|Açılış
|: 429,80
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|89.061.005
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.154.890
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.471.288
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.340.634
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.961.129
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.083.141
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,90
|1.713.589.198
|% 0,58
|
|GUSGR
|6,11
|1.442.894.436
|% 7,95
|
|KRDMD
|3,14
|853.620.849
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|849.150.981
|% -1,29
|
|GARAN
|7,56
|732.705.124
|% -2,70
|
|EKGYO
|2,29
|849.150.981
|% -1,29
|
|KRDMD
|3,14
|853.620.849
|% 0,96
|
|IHLAS
|0,94
|253.165.119
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,11
|1.442.894.436
|% 7,95
|
|GSDHO
|2,67
|445.273.972
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9176
|8,9623
|% 1,09
|
|Frank
|7,5331
|7,5785
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8457
|1,8549
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-18,00
|
|Altın Gr.
|430
|430
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.819
|2.854
|26,70
|
|Tam
|2.904
|2.935
|27,50
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|13,40
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,56
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,25
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,01
|