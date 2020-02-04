***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 11:48
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816937
BIST
12:48120.711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.467,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.745
En Düşük
120.159
12:485,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0208
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
12:486,5945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0254
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5936
12:48301,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,40
|Açılış
|: 301,12
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,73
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,65
|14.684.274
|% 16,97
|
|DOKTA
|88,55
|25.646.270
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,70
|109.726.779
|% 14,09
|
|DITAS
|12,99
|18.157.188
|% 13,35
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|CRDFA
|2,45
|148.008
|% -3,16
|
|THYAO
|14,21
|687.923.077
|% 2,67
|
|PETKM
|4,20
|535.469.797
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|462.694.663
|% 6,54
|
|ASELS
|23,92
|274.089.941
|% 2,31
|
|SISE
|5,59
|261.318.023
|% 0,18
|
|PETKM
|4,20
|535.469.797
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,90
|198.766.828
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,72
|116.027.132
|% 1,78
|
|HLGYO
|1,70
|109.726.779
|% 14,09
|
|ODAS
|2,21
|146.776.691
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7531
|7,7920
|% 0,02
|
|Frank
|6,1422
|6,1792
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5875
|1,5955
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-9,93
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,01
|55,01
|0,56
|