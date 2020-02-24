***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2020 11:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821121
BIST
16:09114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -2.690,77
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
16:096,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1586
En Düşük
6,0929
16:096,6636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0511
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
16:09331,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 9,25
|Açılış
|: 331,27
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.137.946
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,25
|14.603.778
|% 11,94
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,41
|167.774.076
|% -10,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|1.627.997.960
|% -5,72
|
|IPEKE
|10,62
|913.522.676
|% 8,92
|
|KOZAA
|12,85
|605.096.152
|% 2,47
|
|ASELS
|28,54
|565.349.052
|% -1,04
|
|KRDMD
|2,75
|343.676.793
|% -2,48
|
|ODAS
|2,14
|326.763.225
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,24
|182.384.029
|% 0,81
|
|CEMAS
|1,27
|187.320.808
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,75
|343.676.793
|% -2,48
|
|THYAO
|13,69
|1.627.997.960
|% -5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9203
|7,9600
|% 0,61
|
|Frank
|6,2588
|6,2965
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6359
|1,6442
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|32,91
|
|Altın Gr.
|332
|332
|9,96
|
|Cumhuriyet
|2.207
|2.241
|75,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,67
|
|Yarım
|1.061
|1.089
|33,22
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,60
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,08
|
|B. Petrol
|55,68
|55,68
|-2,26
|
Seans Raporu
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16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3692, 52 kaybederek (% -2.64 ) 136, 349
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16:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, CEMAS
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16:22XU100
Endeks 114, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 9, 042.00 milyon TL de
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16:21AYCES
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 282 adet işlem
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16:17XU100
Endeks 114, 220 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 8, 972.00 milyon TL de