***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 11:26
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824125
BIST
11:28111.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,97
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
11:286,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0827
11:286,8086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0173
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,8041
11:28321,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,67
|Açılış
|: 321,55
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.781.916
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|DYOBY
|6,22
|56.992.617
|% 10,68
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|SONME
|5,71
|3.294.908
|% -6,55
|
|SNPAM
|5,74
|564.693
|% -4,97
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|HUBVC
|28,32
|3.934.500
|% -4,77
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|ASELS
|31,14
|629.427.201
|% 2,17
|
|THYAO
|12,02
|312.441.627
|% -1,64
|
|GARAN
|10,31
|175.647.393
|% 1,18
|
|ODAS
|2,15
|164.009.169
|% -1,38
|
|TKNSA
|8,48
|137.196.728
|% 5,08
|
|ODAS
|2,15
|164.009.169
|% -1,38
|
|ADESE
|1,52
|104.196.343
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,37
|80.433.230
|% -0,72
|
|KARSN
|1,92
|100.828.932
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,57
|125.635.256
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7862
|7,8253
|% -0,08
|
|Frank
|6,3746
|6,4130
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6236
|1,6317
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,31
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|51,95
|51,95
|0,09
|