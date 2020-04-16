***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2020 09:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838479
BIST
12:4196.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 334,78
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:416,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9274
En Düşük
6,8896
12:417,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:41383,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,72
|Açılış
|: 383,21
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.657.106
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.042.729
|% -9,93
|
|PENGD
|3,73
|148.848.559
|% -9,69
|
|DOCO
|363,00
|60.625.224
|% -8,75
|
|IHEVA
|1,91
|96.087.355
|% -8,61
|
|PGSUS
|51,40
|712.774.063
|% -7,30
|
|THYAO
|10,24
|532.646.235
|% -1,16
|
|ECILC
|4,64
|414.519.306
|% 6,18
|
|ASELS
|26,64
|399.747.994
|% 0,76
|
|MGROS
|30,14
|316.819.813
|% 4,44
|
|ECILC
|4,64
|414.519.306
|% 6,18
|
|IHLGM
|1,00
|56.701.262
|% -1,96
|
|IHLAS
|0,57
|31.162.117
|% -6,56
|
|THYAO
|10,24
|532.646.235
|% -1,16
|
|IHEVA
|1,91
|96.087.355
|% -8,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6486
|% -0,29
|
|Frank
|7,1249
|7,1678
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8360
|1,8452
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,54
|
|Altın Gr.
|383
|384
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.522
|17,80
|
|Tam
|2.530
|2.595
|18,30
|
|Yarım
|1.231
|1.263
|8,90
|
|Çeyrek
|617
|632
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,25
|28,25
|0,56
|