***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 11:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840080
BIST
14:1999.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 851,26
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:196,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:197,5242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:19388,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,45
|Açılış
|: 388,04
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|4.755.714
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.677.876
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.956.043
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.597.434
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,51
|8.849.890
|% -6,21
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|ECILC
|4,88
|497.079.567
|% 4,72
|
|GARAN
|8,16
|480.620.801
|% 1,12
|
|SASA
|9,06
|361.131.176
|% 3,90
|
|GUSGR
|3,08
|322.120.940
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|304.769.102
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|322.120.940
|% 9,22
|
|ECILC
|4,88
|497.079.567
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|304.769.102
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|129.960.462
|% 0,56
|
|KARSN
|1,62
|113.535.638
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5884
|8,6315
|% 0,48
|
|Frank
|7,1127
|7,1556
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8459
|1,8552
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,68
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.553
|15,30
|
|Tam
|2.556
|2.619
|15,60
|
|Yarım
|1.245
|1.278
|7,60
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,78
|21,78
|0,45
|