***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2020 10:03
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840594
BIST
12:45101.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 351,49
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:456,9967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:457,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
12:45384,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 384,83
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.475.928
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.350
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|252.489.781
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|29,00
|6.271.788
|% -4,92
|
|ALKA
|6,88
|3.976.357
|% -4,44
|
|IHGZT
|4,40
|102.035
|% -4,35
|
|ALCTL
|21,20
|49.435.137
|% -4,33
|
|ECILC
|5,33
|623.351.413
|% 4,31
|
|GARAN
|8,47
|563.213.730
|% 1,32
|
|THYAO
|10,83
|406.109.837
|% 0,09
|
|ASELS
|27,44
|328.941.568
|% -0,15
|
|MPARK
|16,30
|252.489.781
|% 9,99
|
|ECILC
|5,33
|623.351.413
|% 4,31
|
|YKBNK
|2,13
|156.654.522
|% 0,47
|
|GARAN
|8,47
|563.213.730
|% 1,32
|
|TSKB
|1,06
|59.612.184
|% 0,00
|
|AVOD
|2,40
|119.557.102
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7093
|8,7529
|% 0,59
|
|Frank
|7,1540
|7,1971
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,13
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.520
|-5,50
|
|Tam
|2.527
|2.582
|-5,60
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-2,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,31
|