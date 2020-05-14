***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 10:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844888
BIST
10:59100.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -126,75
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
10:596,9650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
10:597,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
10:59384,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 384,09
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.141.135
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|POLTK
|128,50
|63.950
|% -7,55
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|114.774
|% -6,01
|
|ULUUN
|9,61
|8.252.571
|% -5,23
|
|ASELS
|29,24
|405.279.542
|% 2,02
|
|GARAN
|7,78
|243.957.618
|% -1,52
|
|ECILC
|6,48
|186.845.643
|% 8,72
|
|ISFIN
|3,86
|132.634.863
|% -0,26
|
|TTKOM
|7,41
|128.244.530
|% -1,59
|
|YGYO
|0,63
|25.451.071
|% 6,78
|
|ISFIN
|3,86
|132.634.863
|% -0,26
|
|KRDMD
|2,45
|78.466.857
|% 0,41
|
|GARAN
|7,78
|243.957.618
|% -1,52
|
|ECILC
|6,48
|186.845.643
|% 8,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4659
|8,5084
|% -0,52
|
|Frank
|7,1256
|7,1686
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8481
|1,8574
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,81
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.509
|-9,60
|
|Tam
|2.541
|2.574
|-9,80
|
|Yarım
|1.240
|1.258
|-4,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
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|B. Petrol
|29,70
|29,70
|0,51
|
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