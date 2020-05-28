***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 16:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847310
BIST
16:39105.205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 251,89
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:396,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:397,5265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0667
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5270
En Düşük
7,4416
16:39378,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,93
|Açılış
|: 378,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,55
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|12.599.384
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|36.841.416
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|74.968.489
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.257.347
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.729.894
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.604.412
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.860.334
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.697.088.825
|% 2,60
|
|GARAN
|7,74
|1.822.707.101
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,45
|932.833.861
|% 0,59
|
|ASELS
|30,16
|706.153.693
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,66
|581.548.517
|% 1,07
|
|GARAN
|7,74
|1.822.707.101
|% 1,31
|
|THYAO
|12,65
|2.697.088.825
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,42
|261.668.072
|% -0,70
|
|GSRAY
|2,95
|405.525.991
|% 2,79
|
|MNDRS
|1,99
|262.468.779
|% 9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3467
|8,3886
|% 0,80
|
|Frank
|7,0049
|7,0471
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8090
|1,8180
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|16,27
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,51
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|35,00
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,40
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,60
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,50
|35,50
|0,90
|