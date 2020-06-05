***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 09:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849348
BIST
11:05110.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 664,10
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
110.086
11:056,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7692
En Düşük
6,7351
11:057,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
11:05371,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,56
|Açılış
|: 371,58
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|173.024
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.654.199
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.287.400
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|17.941.266
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|992.301
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|2.796.194
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.513.791
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|9.807.404
|% -9,84
|
|THYAO
|12,73
|354.553.144
|% 1,11
|
|GARAN
|8,18
|233.079.215
|% 0,49
|
|TUPRS
|88,90
|168.515.900
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|145.294.538
|% -1,55
|
|ASELS
|31,90
|130.381.412
|% 0,69
|
|CEMAS
|1,24
|56.025.948
|% 0,81
|
|PETKM
|3,80
|145.294.538
|% -1,55
|
|MNDRS
|2,73
|96.645.915
|% 7,06
|
|IHLGM
|1,34
|46.058.647
|% -0,74
|
|KARSN
|1,91
|64.450.394
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5479
|8,5908
|% 0,80
|
|Frank
|7,0410
|7,0834
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,77
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.446
|-1,70
|
|Tam
|2.485
|2.517
|-1,80
|
|Yarım
|1.213
|1.229
|-0,80
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|0,88
|