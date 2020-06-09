***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Genel Müdür Yardımcısı Nuriddin Mehmet ÖKZUR'un, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi olarak Müdür Yardımcısı Hülya BAL'ın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850157BIST