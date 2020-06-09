***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.06.2020 17:39:11 tarihli açıklamamızda yapılan soyisim hatası düzeltilmiştir.Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi olarak Genel Müdür Yardımcısı Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yetkilisi olarak Müdür Yardımcısı Hülya BAL'ın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850322BIST