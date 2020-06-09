***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 18:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.06.2020 17:39:11 tarihli açıklamamızda yapılan soyisim hatası düzeltilmiştir.
Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi olarak Genel Müdür Yardımcısı Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yetkilisi olarak Müdür Yardımcısı Hülya BAL'ın atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850322
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
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|Önceki Kapanış
|: 109.637
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18:056,8037
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6397
|8,6830
|% 0,33
|
|Frank
|7,1331
|7,1761
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8072
|1,8163
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,97
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,24
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.457
|22,80
|
|Tam
|2.499
|2.529
|27,30
|
|Yarım
|1.219
|1.231
|9,50
|
|Çeyrek
|610
|616
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,33
|