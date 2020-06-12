***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 09:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850875
BIST
10:33108.805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -350,70
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.911
En Düşük
107.833
10:336,8248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:337,7214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7408
En Düşük
7,6998
10:33380,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 380,07
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|45.554.002
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|42.548.236
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,06
|238.933.757
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,95
|193.745.318
|% 0,52
|
|ASELS
|32,02
|188.715.574
|% -0,68
|
|GARAN
|8,13
|164.468.508
|% -0,37
|
|PETKM
|3,94
|156.362.996
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,95
|193.745.318
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,60
|155.999.058
|% 1,27
|
|TSKB
|1,26
|96.240.543
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|50.784.007
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|57.664.890
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5749
|8,6179
|% -0,24
|
|Frank
|7,1926
|7,2359
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8135
|1,8226
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|2,00
|
|Tam
|2.535
|2.556
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|0,50
|