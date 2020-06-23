***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 13:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852468
BIST
13:26116.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.021,79
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:266,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:267,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:26387,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,48
|Açılış
|: 387,81
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.419.422
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.812.126
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.423.958
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.053.076
|% 9,73
|
|KRDMA
|3,25
|69.025.308
|% 7,97
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,86
|533.470.286
|% -6,43
|
|KRDMD
|3,00
|871.048.457
|% 3,09
|
|KARSN
|2,71
|812.970.903
|% 6,27
|
|TSPOR
|7,86
|533.470.286
|% -6,43
|
|GARAN
|8,52
|453.093.835
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|416.092.498
|% 7,46
|
|KARSN
|2,71
|812.970.903
|% 6,27
|
|SKBNK
|1,44
|416.092.498
|% 7,46
|
|KRDMD
|3,00
|871.048.457
|% 3,09
|
|ODAS
|2,20
|415.425.559
|% 3,77
|
|ALBRK
|1,69
|314.551.784
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5218
|8,5645
|% 0,14
|
|Frank
|7,2256
|7,2691
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,07
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.528
|4,50
|
|Tam
|2.580
|2.592
|4,70
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,30
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,87
|43,87
|0,79
|