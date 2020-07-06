***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 09:59
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854762
BIST
11:14117.806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 2.057,70
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.945
En Düşük
116.674
11:146,8554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:147,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:14391,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 391,56
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.535.075
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KERVT
|5,64
|82.738.644
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,81
|8.838.893
|% 9,82
|
|KENT
|686,40
|15.240.715
|% 9,56
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|5.236.734
|% -6,04
|
|SISE
|6,00
|425.467.695
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,80
|371.996.436
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,29
|309.148.266
|% 2,79
|
|GARAN
|8,35
|285.901.342
|% 1,58
|
|THYAO
|12,00
|257.358.573
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,80
|371.996.436
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|111.142.395
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|193.430.457
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|185.416.738
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|134.762.934
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5320
|8,5748
|% -0,07
|
|Frank
|7,2440
|7,2877
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
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