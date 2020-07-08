***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 10:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856551
BIST
10:13119.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 445,98
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.934
En Düşük
119.173
10:136,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:137,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7538
En Düşük
7,7149
10:13395,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 395,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|2.240.098
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|PKENT
|223,20
|1.087.795
|% 7,26
|
|ORMA
|7,14
|89.214
|% 6,57
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,09
|22.099.223
|% -5,01
|
|KAPLM
|9,88
|25.071
|% -5,00
|
|RAYSG
|6,09
|253.854
|% -4,99
|
|DMSAS
|5,75
|560.457
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,29
|432.489.683
|% 2,23
|
|PETKM
|4,44
|288.559.842
|% 0,45
|
|TKFEN
|18,74
|231.887.084
|% 4,05
|
|TRKCM
|4,46
|206.235.558
|% 5,69
|
|SISE
|6,46
|183.112.450
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,29
|432.489.683
|% 2,23
|
|PETKM
|4,44
|288.559.842
|% 0,45
|
|TRKCM
|4,46
|206.235.558
|% 5,69
|
|DOHOL
|2,42
|106.704.925
|% 3,86
|
|ZOREN
|2,86
|93.458.247
|% 6,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5927
|8,6358
|% 0,17
|
|Frank
|7,2558
|7,2995
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,22
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.640
|2.653
|2,00
|
|Yarım
|1.283
|1.298
|1,00
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|