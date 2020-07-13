***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 09:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859233
BIST
14:03117.558
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 2.749,87
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.569
En Düşük
116.126
14:036,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:037,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:03399,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,54
|Açılış
|: 399,50
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.132.098
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.319.923
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.161.618
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|1.908.636
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TSPOR
|5,89
|441.503.375
|% -5,61
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,23
|1.060.405.048
|% 3,24
|
|THYAO
|11,98
|658.643.134
|% 1,27
|
|ODAS
|2,87
|477.842.714
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,89
|441.503.375
|% -5,61
|
|TRKCM
|4,60
|350.959.543
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,23
|1.060.405.048
|% 3,24
|
|ODAS
|2,87
|477.842.714
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,78
|232.054.511
|% 7,88
|
|ZOREN
|2,71
|259.635.188
|% 6,69
|
|DOHOL
|2,26
|214.586.808
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6275
|8,6707
|% -0,08
|
|Frank
|7,2593
|7,3030
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|11,02
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,10
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,22
|0,08
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,80
|
Seans Raporu
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14:17SMART
Yüzde 6.21 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 649, 634 adet işlem
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14:16KENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 031.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 118 adet işlem
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, MGROS, PGSUS
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, EKGYO, DOHOL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2161, 86 artarak (% 2.03 ) 108, 500