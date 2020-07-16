***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 09:51
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860037
BIST
12:02119.323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.581,72
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.328
En Düşük
118.735
12:026,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
12:027,8222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
12:02398,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,65
|Açılış
|: 398,36
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.114.119
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|27.985.250
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.148.663
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|14.949.701
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.208.491
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|GLRYH
|13,22
|9.778.472
|% -3,78
|
|IZFAS
|2,84
|323.114
|% -3,73
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|RTALB
|36,06
|22.919.944
|% -3,38
|
|EKGYO
|2,29
|653.184.054
|% -2,14
|
|TSPOR
|5,24
|559.079.708
|% 3,56
|
|THYAO
|12,18
|541.614.002
|% 3,22
|
|GARAN
|8,03
|478.328.865
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,66
|408.925.055
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,29
|653.184.054
|% -2,14
|
|TSPOR
|5,24
|559.079.708
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,69
|185.335.315
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,40
|216.682.571
|% 1,69
|
|TRKCM
|4,66
|408.925.055
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% -0,30
|
|Frank
|7,2304
|7,2739
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,73
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|-6,70
|
|Tam
|2.667
|2.679
|-6,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|-3,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|-0,34
|
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