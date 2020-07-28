***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 13:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle y
13:551.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -14,77
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:556,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0675
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:558,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0789
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:55428,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 428,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|1.175.610
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.689.329
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.991.923
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.359.374
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.638.518
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.381.820
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,97
|34.867.862
|% -6,57
|
|KLNMA
|48,60
|62.655.333
|% -6,36
|
|ASELS
|37,64
|1.406.206.616
|% -0,11
|
|GUSGR
|6,05
|1.137.401.755
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,30
|747.180.209
|% -0,86
|
|GARAN
|7,59
|544.212.637
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,07
|458.188.364
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,30
|747.180.209
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,94
|235.356.872
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,05
|1.137.401.755
|% 6,89
|
|KRDMD
|3,07
|458.188.364
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,77
|260.371.204
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8993
|8,9440
|% 0,88
|
|Frank
|7,5150
|7,5603
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8414
|1,8506
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-11,98
|
|Altın Gr.
|428
|429
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.844
|17,50
|
|Tam
|2.894
|2.925
|18,00
|
|Yarım
|1.405
|1.428
|8,80
|
|Çeyrek
|705
|715
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,20
|5,21
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,04
|