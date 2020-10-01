***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 10:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,943579 TL'dir. 30.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877693
BIST
10:551.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:557,7190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:559,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:55469,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,83
|Açılış
|: 469,85
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KENT
|367,50
|921.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.911.445
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|93.010.737
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|71.047.463
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.808.473
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|572.537.803
|% -3,01
|
|ASELS
|19,65
|461.349.454
|% 1,71
|
|GARAN
|7,15
|382.524.891
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,39
|187.665.506
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|171.937.195
|% 0,95
|
|SISE
|7,10
|572.537.803
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,39
|187.665.506
|% 0,00
|
|GARAN
|7,15
|382.524.891
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|86.412.949
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|108.475.697
|% -0,35
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7099
|7,7190
|% -0,03
|
|Euro
|9,0476
|9,0598
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,8946
|9,9442
|% -0,32
|
|Frank
|8,3367
|8,3869
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0479
|2,0581
|% 0,02
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,45
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:09GYHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 984, 524 adet işlem
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, ARCLK, VAKBN
-
11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ASELS
-
11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 93 artarak (% 0.38 ) 1, 052
-
11:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KERVN, DARDL, UZERB, YONGA, ISBIR, BMELK, DIRIT, ORMA, ATSYH