***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 11:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,948341 TL'dir. 16.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882314
BIST
11:241.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:247,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0393
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:249,2633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:24484,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 484,79
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:22
|SNGYO
|2,75
|103.658.288
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.032.163
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.056.454
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.312.544
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.402.925
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,34
|822.572.192
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,97
|374.846.305
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.964.777
|% 5,52
|
|PETKM
|4,55
|296.900.919
|% -1,73
|
|AKBNK
|5,31
|251.714.243
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,97
|374.846.305
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.964.777
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|212.050.064
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|175.656.337
|% -5,53
|
|GARAN
|7,34
|822.572.192
|% 2,23
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8941
|% -0,49
|
|Euro
|9,2596
|9,2654
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,2235
|10,2748
|% 0,05
|
|Frank
|8,6025
|8,6544
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -0,49
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|-0,22
|
Seans Raporu
11:22
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11:35DEVA
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11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 63 artarak (% 0.61 ) 1, 091
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11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, CEOEM, FORMT, ETYAT, SNGYO, DAGHL, YBTAS, EUYO, BFREN, BRKO
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11:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, KENT, YAPRK, ARTI, MERKO, DAGI, EMNIS, BASCM, KERVN, IHGZT
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11:34
ALBRK, ITTFH, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında