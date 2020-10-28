***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 09:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,946249 TL'dir. 27.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884580
BIST
11:551.138
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
11:558,2671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0823
|Açılış
|: 8,2610
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2671
En Düşük
8,1715
11:559,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0622
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7220
En Düşük
9,6415
11:55505,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 505,20
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,62
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler11:55
|DYOBY
|12,43
|16.917.601
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|4.754.480
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|TSKB
|2,32
|993.336.599
|% 9,95
|
|SKBNK
|2,01
|855.276.886
|% 6,91
|
|ASELS
|17,55
|496.622.073
|% 1,09
|
|ALBRK
|1,81
|432.217.534
|% 5,85
|
|GARAN
|6,81
|390.341.123
|% -1,30
|
|TSKB
|2,32
|993.336.599
|% 9,95
|
|SKBNK
|2,01
|855.276.886
|% 6,91
|
|ALBRK
|1,81
|432.217.534
|% 5,85
|
|YKBNK
|2,15
|166.609.081
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,23
|249.415.087
|% -1,52
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2645
|8,2671
|% 1,01
|
|Euro
|9,7169
|9,7211
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,7029
|10,7565
|% 0,60
|
|Frank
|9,0230
|9,0774
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,95
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-4,12
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,04
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|-1,28
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 17 kaybederek (% -1.51 ) 1, 247
-
12:06XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 7, 309.00 milyon TL de
-
12:03VESBE
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 060, 811 adet işlem
-
12:02AVGYO
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 688 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 7, 100.00 milyon TL de