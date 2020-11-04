***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 09:46
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,945077 TL'dir. 03.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886017
BIST
11:011.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:018,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:019,9092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0678
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:01516,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 516,67
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:01
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|59.833.974
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|ODAS
|3,27
|180.182.154
|% 0,62
|
|SOKM
|11,74
|97.526.794
|% 3,35
|
|PGSUS
|42,46
|85.109.220
|% 1,10
|
|RTALB
|47,26
|60.494.575
|% 1,20
|
|KONTR
|17,69
|57.787.838
|% 9,94
|
|ODAS
|3,27
|180.182.154
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,23
|30.372.757
|% 0,82
|
|HLGYO
|2,38
|27.636.539
|% 1,28
|
|SOKM
|11,74
|97.526.794
|% 3,35
|
|TURSG
|5,52
|35.392.524
|% 0,55
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4909
|8,4966
|% 1,02
|
|Euro
|9,9002
|9,9092
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,9565
|11,0114
|% 0,40
|
|Frank
|9,2387
|9,2944
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 1,06
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-13,76
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,65
|39,65
|-0,06
|
Seans Raporu
11:01
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 52 artarak (% 0.28 ) 1, 273
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, GARAN
-
11:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle IHLGM, GEDIZ, VANGD
-
11:11XU100
Endeks 1, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 6, 254.00 milyon TL de
-
11:10OTKAR
Yüzde 8.24 oranında artışla 195.80 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 782 adet işlem