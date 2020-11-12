***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 09:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,962528 TL'dir. 11.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888041
BIST
11:081.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:087,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:089,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:08472,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,93
|Açılış
|: 472,94
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:06
|BFREN
|1.145,80
|40.592.920
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.535.413
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.930.368
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.947.324
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.584.652.853
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,91
|926.953.171
|% 3,93
|
|THYAO
|11,92
|768.583.098
|% 1,19
|
|AKBNK
|6,37
|765.060.030
|% 2,41
|
|KRDMD
|4,13
|742.819.505
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,91
|926.953.171
|% 3,93
|
|GARAN
|8,66
|2.584.652.853
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,13
|742.819.505
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,93
|328.917.554
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,88
|594.197.983
|% 2,09
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8322
|7,8410
|% 0,60
|
|Euro
|9,2324
|9,2515
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,3376
|10,3894
|% 0,69
|
|Frank
|8,5521
|8,6036
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,96
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,31
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|0,01
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:19KRDMD
Yüzde 4.29 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 423, 890 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 05 artarak (% 1.05 ) 1, 442
-
11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, THYAO
-
11:17XU100
Endeks 1, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 13, 395.00 milyon TL de